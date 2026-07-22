Vi söker personal till Bokus kundservice
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Kundserviceagent till Bokus i Lund – Behovsanställning inför hösten
Vill du bli en del av ett härligt och engagerat team som brinner för god service och fantastiska kundupplevelser? Nu söker vi nya kollegor till vårt kontor i Lund inför hösten och vintern!Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som kundserviceagent arbetar du i stora, ljusa lokaler i Lund med goda pendlingsmöjligheter för dig som åker kollektivt, samt stor kostnadsfri parkering precis vid byggnaden.
I rollen blir du en del av ett starkt team som är ansiktet utåt för Bokus. Du är kundernas första kontakt via telefon, mejl och ibland chatt. Beroende på behov kan du även komma att stötta i andra uppdrag. Teamkänsla, arbetsglädje och en positiv arbetskultur genomsyrar vår vardag – något vi skapar tillsammans!
Flexibilitet: Under introduktionen arbetar du på plats hos oss i Lund. När du blivit varm i kläderna finns möjlighet till ett växelvis distansarbete.
Anställningsform, arbetstider och omfattning
Detta är en behovsanställning.
Omfattning & Behov: Vi bygger upp vår kandidatbank inför hösten. Behov av arbetspass kan uppstå redan tidigt under hösten i samband med t.ex. studiestart, men framför allt ser vi en större behovstopp under december månad. Det innebär att du har goda möjligheter att jobba extra när tillfälle ges!
Arbetstider: I regel förlagda till kontorstid, måndag–fredag kl. 08.00–17.00 (kvällar och helger kan förekomma).
Introduktion: Du får en grundlig utbildning i kundservice, ärendehantering och system så att du känner dig helt trygg i din roll inför dina första pass.
Lön och villkor
Lönemodell: Vi erbjuder en rörlig lön där ditt engagemang och din prestation påverkar din inkomst, kombinerat med en garanterad månadslön för din trygghet.
Kollektivavtal: Vi är anslutna till kollektivavtal med Unionen.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Har tidigare arbetslivserfarenhet samt goda referenser.
Vi söker dig som genuint tycker om människor, har lätt för att samarbeta och bidrar till en inkluderande stämning. Du tar gärna emot feedback och ser utmaningar som något roligt att lösa. Erfarenhet från liknande servicearbete är meriterande – men din inställning, personlighet och driv väger tyngst!
Viktig information om urvalsprocessen och semestertider
Vi välkomnar din ansökan redan idag! På grund av stundande semestertider vill vi informera om följande tidsplan:
Återkoppling & Intervjuer: Urval och intervjuer kommer att påbörjas från och med mitten av augusti. Du kan därför förvänta dig återkoppling på din ansökan först då.
Tillträde: Tillträde och start sker löpande under hösten enligt överenskommelse och utifrån behov.
Om Bokus & Online
Bokus är bokhandeln på nätet med över 10 miljoner titlar. Vi kan böcker, har koll på trender och delar gärna med oss av tips och inspiration – hos oss finns alltid en bok för alla.
Online har sedan 1993 hjälpt företag att skapa och bibehålla värdefulla kundrelationer. Vi är byggda av entreprenörskap och personligt driv, och tror på långsiktighet, ansvar och kvalitet. Vi har kontor i Lund, Umeå och London.Så ansöker du
Låter detta som en passande utmaning för dig i höst? Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8108155-2111634". Arbetsgivare Online Fulfillment Sverige AB
(org.nr 556479-8733), https://framtid.onlinesverige.se
Skiffervägen 10 (visa karta
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224 78 LUND Jobbnummer
10009211