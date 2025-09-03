Vi söker personal till Bokus kundservice
2025-09-03
Om tjänsten
Som kundserviceagent hos oss arbetar du i stora ljusa lokaler i Lund med goda kommunikationsmöjligheter för dig som åker kollektivt. Färdas du med bil har vi en stor kostnadsfri parkering i anslutning till byggnaden. Under introduktionen av arbetet ser vi att du arbetar hos oss på kontoret. När kläderna har blivit varma finns det även möjlighet att växelvis arbeta på distans.
Du kommer att arbeta i team där ni tillsammans är ansiktet utåt för varumärket Bokus, men kan även utbildas upp på andra uppdrag beroende på vart behovet är som störst. Du kommer vara kundernas första kontakt via samtal, mailhantering och ibland även chat. Teamkänsla, arbetsglädje, god service och utveckling är det som genomsyrar en arbetsdag hos oss. Detta uppnår vi tillsammans med våra drivna medarbetare, en bra arbetsplatskultur och bra kommunikation.
Vi söker en person som initialt kan arbeta ca 40h/veckan, därefter möjlighet att arbeta deltid. Arbetstiden förläggs i regel under kontorstider, dvs. mån-fre 8.00-17.00, men kvällar och helger kan förekomma.
Du får en grundlig utbildning både inom kundservice, ärendehantering och givetvis inom projektet i sig för att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt.
Vi arbetar med rörlig lön då vi vill att det arbete du lägger ner också ska synas i lönekuvertet. Med det sagt är det viktigt för oss att våra medarbetare ska känna sig trygga, så du har även en garanterad månadslön.
Vi är anslutna till kollektivavtal med Unionen.
Anställningsform och omfattningBehovsanställning
Om BokusBokus är bokhandeln på nätet med över 10 miljoner titlar. Vi kan böcker, har koll på vad det pratas om och är alltid uppdaterade kring de senaste nyheterna. Vi har böcker för alla och bjuder även på tips och fördjupning. Det finns alltid en bok att fördjupa sig i och inspireras av.
Vem söker vi?För tjänsten krävs att du
har goda svenska språkkunskaper i tal och skrift
har gymnasieutbildning, eller annan likvärdig erfarenhet
har tidigare arbetslivserfarenhet och referenser
Vidare ser vi att du tycker om människor, är bra på att samarbeta och hjälper till att driva vår inkluderande arbetsplats framåt. Vi jobbar som bäst när vi gör det tillsammans där alla idéer är värdefulla samtidigt som du är mottaglig för feedback och alltid ser på utmaningar utifrån ett lösningsperspektiv. Du förstår också vikten av god kommunikation oavsett kontakt med kunder eller kollegor. Att du har erfarenhet av liknande arbete är ett plus, men framförallt lägger vi stor vikt vid vem du är som person och din förmåga att utvecklas med oss.
TillträdeTillträde sker i mot slutet av november, enligt överenskommelse.
Om OnlineOnline är byggt av människor med entreprenörskap och personligt driv. Sedan 1993 har vi hjälpt företag att skapa och bibehålla värdefulla kundrelationer. Vi insåg tidigt att hållbara kundrelationer skapas genom att ta ansvar för de förväntningar som kunden har och vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå dem. Vi har kontor i Lund, Umeå och London.
Vi tycker det är spännande att vår nästa medarbetare finns där ute och snart som en ny del av vår verksamhet.
Skicka din ansökan och CV här idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Online Fulfillment Sverige AB
(org.nr 556479-8733), https://onlinesverige.se/ Kontakt
Malin Öman malin.oman@onlinesverige.se 0730455474 Jobbnummer
9490962