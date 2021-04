Vi söker Parkarbetare till Krokoms Bostäder - OnePartnerGroup Jämtland AB - Fastighetsskötarjobb i Östersund

OnePartnerGroup Jämtland AB / Fastighetsskötarjobb / Östersund2021-04-15Vi söker nu parkarbetare för arbete under sommaren 2021 Uppdraget beräknas pågå från juni till och med augusti med eventuell möjlighet till förlängning. Som Parkarbetare kommer du arbeta på uppdrag hos Krokoms Bostäder, med stationering i Krokom, Ås, Föllinge, Nälden eller Änge.Beskrivning:Arbetet innebär att du har ett helhetsansvar för grönytor och planteringar. I arbetsuppgifterna ingår bland annat gräsklippning, kantskärning, rensning av rabatter, planteringar och buskar samt annat underhåll för att hålla gemensamhetsytorna i gott skick.2021-04-15Du som söker har lägst gymnasiekompetens. Meriterande är utbildning/kunskap om växter samt erfarenhet av att framföra olika typer av gräsklippare.Körkort B är ett krav och du ska vara trygg med bil och släp. Vi ser gärna att någon av de vi tar in har Hjullastarutbildning (C2-behörighet).Du som söker ska vara självgående, kunna ta egna initiativ och ha stor handlingskraft i ditt yrkesutövande. Du har lätt att bemöta människor, är noggrann och strukturerad.Goda kunskaper i det tal och skrift är en förutsättning.Anställningsform:Visstid, perioden juni till augusti.Sysselsättningsgrad:Heltid, måndag till fredagArbetstid och lön:Dagtid, fast lön enligt kollektivavtal.Övrig information:Ansökan till tjänsten sker genom att du registrerar CV och ett personligt brev på vår hemsida: www.onepartnergroup.se. Urvalsarbetet kommer att ske löpande och vi rekommenderar därmed att du skickar in din ansökan snarast möjligt.Sista dag att ansöka är 2021-05-23OnePartnerGroup Jämtland AB5695378