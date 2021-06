Vi söker nu verkstadspersonal med inriktning mot montering och f - Skill Rekrytering & Bemanning AB - Fordonsmontörsjobb i Karlskrona

Skill Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Karlskrona2021-06-29Vår kund i Karlskrona utvecklar och tillverkar moderna och högkvalitativa maskiner. Vår kunds framgångsfaktorer är innovation, ständiga förbättringar och att kunna erbjuda en arbetsplats med stora möjligheter att sätta personlig prägel på arbetet genom egen personlighet, erfarenhet och kompetens.2021-06-29Vår kund är i ett expansivt skede med ökad orderingång. För att möta detta behov har de investerat för framtiden i nybyggda lagerlokaler och i nya produktionslayouter där säkerhet/ergonomi, kvalitet, och effektivitet är viktiga ledord. För att tillfredsställa den ökande efterfrågan av deras kundanpassade produkter, har de för avsikt att förstärka och öka kapaciteten i sin produktion. Samtidigt önskar de förbereda sig inför omställningen från dieseldrivna maskiner till framtidens fossilfria drivlinor, vilket ställer krav på ökad kompetens inom fordonsel.Monteringen av produkterna sker huvudsakligen på monteringslinjer i grupper. I arbetsuppgifterna, som innefattar komponentmontering och slutmontering, ingår det såväl mekaniskt, hydrauliskt och elektriskt monteringsarbete.Placeringsort: KarlskronaVi söker dig som har erfarenhet inom områdena mekanik, hydraulik och el eller som har gått inriktning mot fordonsprogrammet. Vi söker särskilt dig som har kunskap inom områdena felsökning och hantering av mjukvaror i fordon.Du är noggrann, pålitlig och kan arbeta under eget ansvar, samt har god kommunikativ förmåga.Du är en person som tycker om omväxling och är strukturerad i ditt arbetssätt. Det passar dig att variera självständigt arbete med att arbeta i grupp. Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och lätt för att ta kontakt med nya människor. Du ser lösningar istället för problem.AnsökningsförfarandeI den här rekryteringen samarbetar vår kund med SKILL och du kommer att få en anställning hos vår kund.Du ansöker genom att logga in eller registrera CV och personligt brev på www.skill.se. Om du har frågor är du välkommen att kontakta:Alexander Galas - alexander.galas@skill.se Ella Olausson - ella.olausson@skill.se Intervjuer och urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag.Vi ser fram emot att höra från dig!Skill jobbar med kort- och långsiktig kompetensförsörjning. Vårt tjänsteutbud består av rekrytering och bemanning och våra kunder finns främst inom industri och IT. Vårt fokus är att matcha talanger med företag i utveckling men även att hitta och skapa framtidens arbetskraft. Vi är ett nav för talanger i olika åldrar, med olika erfarenheter och skills som vill ta nästa steg. A talent hub, helt enkelt.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-18Skill Rekrytering & Bemanning AB5835937