Vi söker nu en servicemekaniker mot båtar till vår kund i Djursh - Framtiden i Sverige AB - Kassapersonalsjobb i Danderyd

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Kassapersonalsjobb / Danderyd2020-03-03Har du erfarenhet av att meka och felsöka motorer? Söker du nya utmaningar och vill arbeta hos en arbetsgivare där kvalité och service är ledord?Då kan detta vara jobbet för dig!2020-03-03Som servicemekaniker hos vår kund kommer du få jobba med allt som har med service och mekanik mot båtar att göra. Du kommer få felsöka och serva motorerna både på inombordare och utombordare för att sedan göra en funktionskontroll och provköra båten för att se att problemet blivit löst och båten kan lämnas tillbaka till kund.Du kommer även att få hjälpa till med sjösättning och upptagning av båtarna från och till vinterförvaringen där deras kunder har sina båtar ståendes under vinterhalvåret.Under din första period kommer du få gå bredvid en av de seniora mekanikerna för att så snabbt som möjligt börja jobba självständigt.Vår kund har idag 300 båtar som förvaras hos dem under vinterhalvåret och de erbjuder sina kunder fullservice och har kvalité och service som sina ledord.Mer information om kunden ges vid intervjutillfälleSkallkrav:Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet service och felsökning av motorerSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Utbildning inom marinteknik eller fordonsteknikEl kunskaperErfarenhet av service mot båtmotorerSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelsePlaceringsort: DjursholmArbetstider: Sommarhalvåret 8-17 vinterhalvåret 9-17Lön: 32000 kronorOmfattning: Heltid, 100%Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-04-03Framtiden i Sverige AB5130503