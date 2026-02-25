Vi söker nu en Dataspecialist
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Organisationen befinner sig i en utvecklingsfas där data och informationshantering är verksamhetskritiska för att möjliggöra en mer säker, effektiv och datadriven verksamhet. Arbetet bedrivs i en federerad modell med informationsdomäner och tydliga roller såsom informationsdomänägare och data stewards.
Ett centralt Data Office med brett mandat ansvarar för att stötta verksamheten inom data governance, datakvalitet, arbetssätt, verktygsinförande och övergripande strategisk inriktning för data. Nu söker vi en erfaren konsult som snabbt kan etablera struktur, driva tvärfunktionella initiativ och skapa framdrift i en komplex organisation.
Du kommer att arbeta nära Data Governance Lead och övriga inom datakontoret samt stödja verksamhetens informationsdomäner, informationsarkitekter, dataplattformsteam och analytics-team.
Uppdragets innehåll
I uppdraget ingår bland annat att:
Stötta verksamheten i att tydliggöra data lineage samt dokumentera och besluta kring masterdata och masterdatakällor
Etablera och vidareutveckla arbetssätt för metadata, inklusive processer, ansvar och standarder
Leda förstudie, kravställning och införande av datakatalog samt eventuellt andra relevanta verktygsstöd
Bidra till ramverk och vägledningar för dataprodukter samt vid behov stötta pilotimplementering
Genomföra nulägesanalys av tekniska och verksamhetsmässiga dataförmågor samt ta fram konkret färdplan mot en mer datadriven organisation
Ta ansvar för definierade kvartalsmål inom Data Office och säkerställa leverans genom planering, koordinering och facilitering av workshops
Bidra till ökad automation och digitalisering inom datahantering i samarbete med IT och verksamheten
Uppdraget kräver att du är van att arbeta i komplexa miljöer, kan leda mindre arbetsgrupper, skapa samsyn och driva förändring självständigt.
Kravprofil - Kompetensnivå 3
Du ska ha:
Hög kompetens och relevant utbildning inom data- och informationshantering
5-9 års erfarenhet inom området
Förmåga att ta ansvar för delområde, leda mindre grupp och arbeta självständigt
Obligatoriska krav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet under de senaste 10 åren inom data- och informationshantering (exempelvis som data-/informationsspecialist, data manager, data steward, data governance-specialist, dataarkitekt eller motsvarande)
Minst 2 års erfarenhet under de senaste 5 åren av att utveckla och implementera Data Governance enligt etablerade ramverk, exempelvis DAMA-DMBOK
Minst 1 års erfarenhet under de senaste 5 åren av att driva förbättringsarbete kopplat till masterdata
Minst 1 års erfarenhet under de senaste 5 åren av att definiera dataprodukter (strukturerad och dokumenterad datautleverans med tydlig ägare, metadata, kvalitet och definierad konsument)
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av verksamhetsövergripande förändringsarbete inom samhällskritisk verksamhet eller verksamhet med höga säkerhetskrav
Erfarenhet av arbete i federerad datastyrningsmodell inom centralt Data Office eller Data Center of Excellence
Minst 2 års erfarenhet som data analyst eller data scientist
Erfarenhet av att driva förstudie och införande av datakatalog
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9762701