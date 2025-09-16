Vi söker motiverade och drivna studenter!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-09-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du kombinera studier eller annat med ett givande extrajobb inom lager? Vi söker en pålitlig lagspelare som kan arbeta dagtid 2-3 gånger i veckan under terminerna. Här får du chansen att vara en del av ett sammansvetsat team!
Som lagerarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kan inkludera:
• Plock och packning av varor
• Användning av lagerutrustning
• Varumottagning
• Truckkörning
• Jobb med autostore kan förekomma
Vi söker dig som trivs med att samarbeta och som gillar att arbeta både i mindre och större team. Lagerarbete kan stundtals vara fysiskt krävande, därför är det viktigt att du är alert och kan hålla fokus även under tidspress. Du är en lagspelare som gärna sätter upp egna mål för arbetsdagen. Vi värdesätter flexibilitet och noggrannhet, liksom engagemang och stresstålighet. Med en positiv och lösningsorienterad inställning ser du din roll som en viktig del i helheten.
Arbetstider kan förekomma på både dagtid och kvällstid beroende på behovet hos kund.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
• Du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra
• Du har en positiv inställning och är inte rädd för att ta i när det behövs
• Erfarenhet av lagerarbete är ett plus, men inget krav - vi lägger större vikt vid din attityd och vilja att lära dig!
• Du har god fysik och gillar att vara aktiv på jobbetPubliceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
• Du är student på högskolan och studerar på minst 50% eller har en annan huvudsakligsysselsättning på minst 50%
• Du har möjlighet att arbeta minst 2-3 vardagar i veckan under terminerna.
• Ett krav är att du ska ha fyllt 18 år.
• Kan arbeta dagtid/kvällstid
• Truckkort A1-4 och B1-4
Meriterande:
• Du har jobbat inom lager tidigare
• Du har erfarenhet som butiksbiträde sedan tidigare
Intervjuer sker löpande och vi ser gärna att du är tillgänglig omgående för upplärning.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Shejla Atic boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9512279