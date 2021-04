Vi söker Montörer - Glasfasader Norr AB - Byggnadshantverkarejobb i Umeå

Glasfasader Norr AB / Byggnadshantverkarejobb / Umeå2021-04-13Är du en serviceinriktad person som vill vara med på en tillväxtresa inom glasbranschen? Vi söker nu montörer som vill bidra med att ge ett toppklassigt bemötande och utförande till våra kunder och samarbetspartners!Glasfasader Norr är ett växande bolag inom komplexa glaslösningar och söker nu förstärkning av två montörer till vårt team. Vi är ett flexibelt och nytänkande företag som strävar efter att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Hos oss blir du en betydelsefull del av ett engagerat och kompetent team som tillsammans har ambitionen att vara den partner som förverkligar visioner.Din vardagSom montör hos oss består dina primära arbetsuppgifter av att arbeta med montage av glas och aluminiumdörrar, fönster och fasader. I huvudsak är arbetet förlagt på byggarbetsplatser mot företag och du arbetar såväl inomhus som utomhus.Du ingår i ett team med andra montörer och projektledare.Tjänsten är placerad i Umeå.Om digFör att trivas i rollen som montör hos oss har du en positiv framtoning och är inte rädd för hugga i där det behövs. Du är noggrann, flexibel och har fallenhet för att omvandla problem till lösning. Vidare är du en lagspelare som drivs av att nå målsättningarna tillsammans med det team du tillhör.Meriterande:Materialkännedom för glas, stål och aluminiumErfarenhet av glasbranschen eller annan likvärdig byggrelaterad bakgrundVi på Glasfasader Norr lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Om Glasfasader Norr ABGlasfasader Norr AB grundades år 2015 i Skellefteå och har sedan starten expanderat till att vara verksamma på flertalet orter runt om i Sverige samt med filial i Umeå och Stockholm. Vi erbjuder kvalificerade lösningar i form av totalentreprenad av byggprodukter i glas och metall samt montage av andra fasadmaterial. Med egen konstruktionsavdelning skräddarsyr vi projekt från idé till färdig produkt.Låter detta som en tjänst för dig? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan via mail. Urvalet kommer att ske löpande med sista ansökningsdag 31 maj.Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta VD Mikael Moritz via mail mikael@glasfasadernorr.se 2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-31Glasfasader Norr ABFörrådsvägen 1790132 UMEÅ5689363