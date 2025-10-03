Vi söker modulbyggare!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker just nu flera modulbyggare till vår kund i Lidköpingstrakten. Vill du vara med på en spännande resa där kvalité och noggrannhet står i fokus? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Som modulbyggare kommer du att bygga samt montera ihop moduler. Arbetsuppgifterna är varierande och du kommer bland annat bygga stommar, isolera, gipsa och montera ventilationsrör.
Arbetet utförs på plats hos vår kund och är förlagt på dagtid.Kvalifikationer
Du som söker har en gymnasial utbildning, gärna med inriktning bygg- och anläggning eller likvärdigt. Har du en tidigare bakgrund som snickare eller annan typ av byggnation är det ett stort plus. Vidare ser vi att du har god verktygsvana och har erfarenhet av ritningsläsning. Har du truckkort, travserskort och/eller mobila plattformar är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss är det viktigt att du är en lagspelare som gärna lånar ut en hjälpande hand, gärna bidrar med förbättringar samt bidrar till en arbetsmiljö med fokus på ordning och reda. För dig är det viktigt med kvalité och service, att du efterlämnar ett mer än väl utfört arbete är högsta prioritet. Vidare har du ett tekniskt intresse, är allmänhändig och drivs av varierande arbetsuppgifter.
Krav för tjänsten är körkort och tillgång till samt att du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Louise Sköld tel 072 - 402 46 60. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
