Vi söker markarbetare till Skellefteå
Har du erfarenhet av mark- och anläggningsarbete och trivs med ett fysiskt och varierande arbete utomhus? Vi söker nu flera markarbetare för uppdrag hos våra kunder inom anläggning, infrastruktur och entreprenad.
Som konsult hos oss får du arbeta i olika projekt - allt från grundläggning av byggnader till större mark- och VA-arbeten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Schakt- och grävarbeten
• Förberedelse för grundläggning
• Rörläggning för vatten och avlopp
• Dränering och dagvattenhantering
• Plattläggning och stenarbete
• Finplanering och återställning av mark
• Samarbete med maskinförare och övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som markarbetare eller från anläggningsbranschen
• Är van att arbeta fysiskt och trivs med utomhusarbete året runt
• Är självgående men fungerar bra i team
• Har ett högt säkerhetstänk och arbetar noggrant
• Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av VA-arbeten
• Förarbevis för grävmaskin eller hjullastare
• Arbete på väg-certifikat
• Yrkesbevis inom mark och anläggning
B-körkort är ett krav (projektens placering kan variera).
Ytterligare information:
Du blir anställd av Bolt.Works och arbetar på uppdrag hos våra kunder. En roll som ger dig ett brett kontaktnät, goda karriärsmöjligheter samt goda chanser att påverka såväl arbetssituation som personlig utveckling. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du har även möjlighet att själv påverka en del av din lön då vi erbjuder ett stjärnsystem där 5-stjärniga arbeten från kunden premieras med en bonus på din lön.
Start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9866708