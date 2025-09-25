Vi söker lokalvårdare till vår poolgrupp
2025-09-25
Vill du ha ett av de absolut viktigaste arbete som finns? Vill du jobba med lokalvård för att säkra hälsosamma, rena lokaler för Falubon? Gillar du omväxling där den ena dagen inte är den andra lik? Då har vi det perfekta jobbet för dig?
Vi söker just nu flera städare med placering inom kost och lokalvård i vår interna städpool. Arbetet innebär ett flexibelt arbetssätt där du kan behöva förflytta dig mellan olika arbetsplatser.
Vi som är anställda inom kost och lokalvård arbetar för att våra kunder dagligen ska få vistas i rena och fräscha lokaler samt erbjudas god och näringsriktig mat lagad med stort hjärta.
Inom Falu kommun vill vi att alla ska kunna försörja sig på sin lön varför vi erbjuder heltidsanställning till alla. Det innebär att våra tjänster ofta består av inte enbart lokalvård, utan det kan även innebära att man stöttar upp i kök med tex disk, då vi jobbar integrerat inom kost och lokalvård.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som anställd i vår pool bemannar du kost och lokalvård utifrån behov, då ordinarie medarbetare är frånvarande. Du utgår från din bostad, och får dina dagliga bokningar av våra bemanningsplanerare som fördelar dagens arbetspass. Arbetet bedrivs i kommunens olika lokaler, främst skolor och förskolor, men även i sporthallar, aktivitetshus och på olika typer av boenden. Vid behov kan flera olika placeringar vara aktuella under samma dag. Även köksuppdrag kan ingå i tjänsten. Rollen innebär oftast ensamarbete. En anställning i vår interna pool är en ingångsport i vår verksamhet som senare kan leda till en fast placering.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Städutbildning med yrkesbevis eller annan motsvarande utbildning eller flerårig erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• Grundläggande IT-kunskaper, krävs för att kunna hantera våra beställningssystem, smartphone och personalsystem samt att kommunicera digitalt via mail, chatt och teams.
• Körkort och tillgång till egen bil krävs, då området är geografiskt stort och arbetsplatserna varierar från dag till dag.
• Eftersom en del av arbetet innebär att kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning och att själv lämna skriftlig och/eller muntlig dokumentation krävs goda kunskaper i det svenska språketDina personliga egenskaper
Du behöver vara flexibel, snabbt kunna byta fokus i vardagen, omprioritera vid behov, lösa de problem som uppstår och vara stresstålig. Vi ser också att du kan arbeta självständigt, driva uppdrag och ta ansvar på egen hand, likväl som du behöver kunna samarbeta med kollegor och andra du möter. Du behöver ha struktur i arbetet, värna om ordning och reda, samt dela Falu kommuns värdegrund:
• Till nytta för Faluborna
• Enkla att samarbeta med
Meriterande kvalifikationer
• SRY eller PRYL
• INSTA 800
• Goda kunskaper i golvvård
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställningar på heltid med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad inom ramen för heltidsavtalet. Tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se
) Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
