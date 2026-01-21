Vi söker lokalvårdare till fönsterputs

Proffas i Mälardalen AB / Städarjobb / Västerås
2026-01-21


Visa alla städarjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Proffas i Mälardalen AB i Västerås, Eskilstuna, Upplands-Bro, Katrineholm, Gävle eller i hela Sverige

Lokalvårdare till Proffas i Mälardalen AB
Proffas i Mälardalen AB har sitt ursprung i Västerås och erbjuder väletablerade företag och privata kunder kvalité och service.

Om tjänsten och dig
Vi söker en lokalvårdare i Västerås som kan hoppa in efter behov, vardagar. Vi söker särskilt efter en lokalvårdare som har erfarenhet av fönsterputs och flyttstäd, och som har körkort.
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och tycker det är roligt att ta initiativ och lösa problem.
Du uppskattar högt tempo, och trivs med att ha ett fysiskt aktivt arbete där du är noggrann och kan ta eget ansvar och arbeta självständigt.

Om anställningen
Behovsanställning med eventuell möjlighet till fler fasta timmar

Publiceringsdatum
2026-01-21

Kvalifikationer
Erfarenhet av lokalvård
Körkort B manuell växellåda

Meriterande
Erfarenhet av flyttstäd, fönsterputs

Övrig information
Då våra annonser kan få stora mängder sökande har vi inte möjlighet att bekräfta allas ansökan. Vi ber om förståelse för detta.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: rekrytering@proffas.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputs Västerås".

Arbetsgivare
Proffas i Mälardalen AB (org.nr 559021-5702)
Fallhammargatan 1 D (visa karta)
721 33  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9697431

Prenumerera på jobb från Proffas i Mälardalen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Proffas i Mälardalen AB: