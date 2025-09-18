Vi söker Lokalvårdare på 100%
2025-09-18
Lokal- och miljöservice är en del av Lindesbergs kommun och ansvarar för städningen av alla lokaler som ägs och nyttjas av kommunen. Vår verksamhet genomsyras av ett starkt miljötänk och vi strävar efter att skapa en trivsam innemiljö för alla som vistas i de offentliga lokalerna.
Här jobbar ca 55 engagerade medarbetare.
Som lokalvårdare har du en viktig roll! Ditt arbete bidrar till en positiv bild av det offentliga rummet och en god miljö för alla som vistas i lokalerna.
Dina arbetsuppgifter innefattar daglig städning, storstädning och golvvård. Arbetet kännetecknas av variation, flexibilitet och stundtals ett högt tempo. Arbetet är fysiskt krävande.
Du blir del av ett lag som stöttar och ställer upp för varandra.
Det kan också bli aktuellt att täcka upp för andra verksamheter med kort varsel.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning eller erfarenhet som värderas likvärdigt av arbetsgivaren.
SRY, Pryl, hygienutbildning eller annan likvärdig utbildning inom yrket är meriterande.
Arbetet kräver att du är flexibel samt att du är service- och kundfokuserad. Du måste trivas i nya miljöer, kunna arbeta självständigt samt ha förmågan att kunna planera och planera om ditt arbete effektivt.
Du har en god ansvarskänsla och samarbetsförmåga, är relationsskapande och lösningsfokuserad samt värdesätter ett noggrant utfört arbete.
B-körkort minst för automatväxlad bil.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS:A 2025/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Lokal- och Miljöservice Kontakt
Enhetschef
Mikael Juneholm 0581-81705 Jobbnummer
9514433