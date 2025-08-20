Vi söker Lokalvårdare/Fönsterputsare
NanoClean World AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-08-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NanoClean World AB i Stockholm
NanoClean World AB växer och söker nu dig som vill arbeta med lokalvård och fönsterputs. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att jobba både självständigt och i team.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Städning av kontor, butiker, trapphus och andra lokaler
Fönsterputs hos företag och privatpersoner
Vi söker dig som:
Har ett gott öga för detaljer
Är pålitlig, flexibel och serviceinriktad
Vill lära dig mer inom lokalvård och fönsterputs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@nanoclean.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NanoClean World AB
(org.nr 559076-2877) Jobbnummer
9468136