Vi söker Lokalvårdare/Fönsterputsare

NanoClean World AB / Städarjobb / Stockholm
2025-08-20


NanoClean World AB växer och söker nu dig som vill arbeta med lokalvård och fönsterputs. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjlighet att jobba både självständigt och i team.

Publiceringsdatum
2025-08-20

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, butiker, trapphus och andra lokaler
Fönsterputs hos företag och privatpersoner

Vi söker dig som:
Har ett gott öga för detaljer
Är pålitlig, flexibel och serviceinriktad
Vill lära dig mer inom lokalvård och fönsterputs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: info@nanoclean.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NanoClean World AB (org.nr 559076-2877)

Jobbnummer
9468136

