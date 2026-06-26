Vi söker lokalvårdare!
Jobbet.se Sverige AB / Städarjobb / Uppsala Visa alla städarjobb i Uppsala
2026-06-26
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Letar du efter ett arbete som inte är stillasittande och där du får jobba självständigt? Just nu söker vi på Ekeby Städ både dig som kan arbeta fasta pass på morgnar och kvällar, samt dig som vill hoppa in och arbeta extra vid behov. Vi erbjuder dig en roll med mycket ansvar samtidigt som du har stöd av en erfaren organisation som hjälper dig att utvecklas.
Om oss och tjänsten
Som lokalvårdare hos oss kommer du att arbeta med regelrätt städning, allt från golv till tak, kontorsstädning och trappstädning. Du kommer att få en bra introduktion tillsammans med en av våra arbetsledare. Ditt schema och dina arbetspass hanteras enkelt i mobilen med vårt moderna inloggningssystem där man stämplar ut/in till sina pass enkelt i mobilen.
Vi kommer att skicka ut förfrågningar till pass som finns tillgängliga, det kan både vara inom kort varsel eller för schemalagda datum längre fram. Det finns möjlighet att arbeta både morgon, dagtid och kväll då arbetstiderna sträcker sig mellan kl. 06-22. De fasta passen är fördelade på morgonpass 06.00–08.30 och kvällspass 15.30–20.30.
Vi är en relativt liten städfirma med en viktig uppgift; att leverera kvalitet i allt från det personliga mötet till de tjänster vi utför. Vi månar om våra medarbetare och tycker det är viktigt med balans mellan arbete och vila.
Om dig
Som person ser vi att du är noggrann, punktlig och van vid att leverera goda resultat. Du gillar att ha ett aktivt arbete där du får använda kroppen. Du är driven och tar självständigt ansvar för ditt arbete samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra. För att passa in hos oss är det viktigt att du är flexibel och hjälpsam då vi ställer upp för varandra och hjälps åt när det behövs.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav samt grundläggande systemkunskaper. Majoriteten av våra kunder finns i Uppsala, därför ser vi att du som söker bor i Uppsala med omnejd för att ha nära till kunderna.Publiceringsdatum2026-06-26Övrig information
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Caroll: Caroll@ekebystad.se
vecka 27-29
Pernilla: Pernilla@ekebystad.se
vecka 30-33
Sista ansökningsdag är 31/7 2026, men urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!Kvalifikationer
God svenska och engelska
Grundläggande teknikförståelse gällande telefon/system
MeriterandeKörkortskrav
Erfarenhet av lokalvård
Om arbetsgivaren - Ekeby Städ
Ekeby Städ startade 1995 i Uppsala. Vi är idag ca 40 anställda och arbetar främst med företag, organisationer och föreningar i Uppsalatrakten och utför allt från städning till golvvård och fönsterputs. Ekeby Städ i Uppsala har satsat medvetet på människor och städning som tryggar kvalitén och ger resultat. Eller som vi valt att uttrycka det: Bra städning märks inte. Den bara känns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ekeby Städ Jobbnummer
9981598