Vi söker legitimerad lärare i Sve/Sva
Talenti Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb i Göteborg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Utgångspunkten för vår undervisning är elevernas intressen, nyfikenhet och lust att lära. Våra ledord är nyfikenhet, samarbete och elevfokus. Vi bygger vårt lärande på den vuxnes livsvärld - samtidigt som vi utmanar den. På Talenti brinner vi för utveckling och grundar våra beslut på fakta. Vi drivs av att våra elever ska klara sin utbildning och nå sina mål. Vi är nyfikna på, och ser möjligheter i, elevers olikheter och mångkulturalitet. Det mesta av undervisningen för denna tjänst är inom särskild undervisningsgrupp. Kvalifikationer
Du är legitimerad gymnasielärare och behörig i Svenska, Svenska som andraspråk. Erfarenhet från undervisning inom vuxenutbildning är meriterande.
Som person är du kreativ, nytänkande, välstrukturerad och har en förmåga att inspirera andra. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har lätt för att anpassa dig till olika målgrupper och kulturer. Du har god datorvana och använder digitala hjälpmedel i din undervisning. Du är drivande och positiv till utveckling av vår verksamhet i nära samarbete med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker:
är öppen för elevers olikheter och mångulturalitet
drivs av att våra elever ska klara sin utbildning och nå sina mål
är van vid grupp/närundervisning
har förmåga att differentiera och anpassa undervisningen till elevers olika behov
har förmåga att skapa goda relationer och motivera elever i behov av särskilt stöd
50% anställning terminen ut, eventuellt förlängning
tillträde 27 juli
Semesterrätt 30 dagar (för heltid) och flexibel arbetstid. Vi kommer ha löpande rekrytering vilket kan göra att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega och fackförbunden Sveriges Lärare och Vision.
Talenti kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet. Målet är att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter inom sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkeshögskola.
Vill du vara med och skapa möjligheter för våra elever och deltagare? Vi söker dig som delar vår vision och värdegrund och som vill arbeta på en arbetsplats där vi trivs och är engagerade. Vi söker dig som brinner för utveckling, tar ansvar och hittar lösningar på stora som små utmaningar och som vill samarbeta med kompetenta kollegor.
Talenti erbjuder omställningsstöd inom ramen för TSL samt tjänsten Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen.
Vår huvudsakliga verksamhet bedrivs i Göteborg, men vi finns även i Borås, Gotland, Värmland, Skåne och Fyrbodal. Vi bedriver även distansutbildningar på många platser i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenti Sverige AB
(org.nr 556454-1380)
Drakegatan 1 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Kontakt
Arbetsplatsombud Sveriges Lärare
Helene Forsberg helene.forsberg@talenti.se Jobbnummer
9993100