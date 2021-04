Vi söker lärare i svenska och religion till Drottning Blankas Gy - Dbgy Kronan AB - Gymnasielärarjobb i Stockholm

Dbgy Kronan AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm2021-04-07Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se. Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra startades 2013 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom samhällsprogrammet, ekonomiprogrammet och vård och omsorgsprogrammet med följande inriktningar: beteende kriminologi, juridik kriminologi samt räddningsmedicin. Skolan har cirka 480 elever och 30 medarbetare. Vi söker nu en lärare i svenska och religion till vår verksamhet.Lärare i svenska och religion till Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm SödraDitt uppdragVi erbjuder nu en tjänst på 100% för undervisning i svenska och religion. Tjänsten är ett vikariat för läsåret 21/22. Du kommer ingå i ett programlag där ni organiserar och utvecklar utbildningen gemensamt. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån styrdokument och elevernas behov. I tjänsten ingår även mentorskap.2021-04-07I första hand söker vi dig som är legitimerad lärare inom svenska och religion. Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du har god pedagogisk förmåga och har lätt för att anpassa din undervisning utifrån elevers behov. Du är positiv till samarbete och intresserad av att vara delaktig i programutvecklingen på skolan.Vi erbjuderDrottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra har en god samverkan med lokala aktörer såsom räddningstjänst, polismuseet och kriminalvården. Vi har också ett internationellt utbyte med vår partnerskola The Shri Ram School i Indien och vi erbjuder APL-utland till våra elever på vård och omsorgsprogrammet.Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Tjänsten är ett vikariat för tidsperioden augusti - juni under läsåret 21/22. Tillträde enligt överenskommelse.Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Walldow på 076-100 27 87 eller mailadress asa.walldow@dbgy.se Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-14DBGY Kronan AB5675928