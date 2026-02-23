Vi söker kock!
2026-02-23
Nu söker vi en kock på 75% - heltid till Mejeriets crew i sommar. Förutom att du är proffsig och engagerad så värdesätter vi snällhet, ödmjukhet och initiativförmåga. I rollen har du fokus på kvalitet och nöjda gäster och du har minst ett par års erfarenhet och bra driv. Det är emellanåt högt tempo och tjänsten kräver en organiserad person.
Under sommaren har vi öppet onsdag till lördag kväll där vi serverar upp emot 300 gäster a la carte på vår mysiga innergård i samband med våra populära sommararrangemang (standup, konserter och quiz). Nästväggs har vi dessutom, gömt bakom vårt gamla stall och omringat av Stadsparkens grönska vår utomhusbar STALLET med containerbar och kök i ett.
Skicka din ansökan till jobba@kulturmejeriet.se
Anställningsintervjuer: sker löpande.
Varaktighet: mitten av juni - mitten av augusti
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Läs mer om oss på kulturmejeriet.se / @mejerietmatochdryck & @mejerietilund
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobba@kulturmejeriet.se
