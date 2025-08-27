Vi söker Grillkock

TTB holding AB / Kockjobb / Uppsala
2025-08-27


Visa alla kockjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TTB holding AB i Uppsala

Vi söker erfarna kockar till vår restaurang.
Arbetsuppgifterna består av att tillaga traditionella turkiska maträtter såsom kebab, grillrätter och meze. Du ska kunna arbeta självständigt, hålla hög kvalitet och ha god kännedom om det turkiska köket.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Kvalifikationer
* Erfarenhet som kock, gärna inom turkisktkök.
* Kunskap i livsmedelshygien och kökssäkerhet
* Förmåga att arbeta i team och under tidspress.

Om tjänsten
* Heltid
* Arbetsplats: Uppsala
Är du intresserad? Skicka din ansökan till iad_81@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: iad_81@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TTB holding AB (org.nr 559049-1857)
Takpannegatan 6 (visa karta)
754 60  UPPSALA

Jobbnummer
9478381

Prenumerera på jobb från TTB holding AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TTB holding AB: