Vi söker Grillkock
TTB holding AB / Kockjobb / Uppsala
2025-08-27
Vi söker erfarna kockar till vår restaurang.
Arbetsuppgifterna består av att tillaga traditionella turkiska maträtter såsom kebab, grillrätter och meze. Du ska kunna arbeta självständigt, hålla hög kvalitet och ha god kännedom om det turkiska köket.Publiceringsdatum2025-08-27Kvalifikationer
* Erfarenhet som kock, gärna inom turkisktkök.
* Kunskap i livsmedelshygien och kökssäkerhet
* Förmåga att arbeta i team och under tidspress.Om tjänsten
* Heltid
* Arbetsplats: Uppsala
Är du intresserad? Skicka din ansökan till iad_81@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: iad_81@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TTB holding AB
(org.nr 559049-1857)
Takpannegatan 6 (visa karta
)
754 60 UPPSALA Jobbnummer
9478381