Vi söker grävmaskinist
Sten & Vägarbeten AB / Maskinförarjobb / Karlstad Visa alla maskinförarjobb i Karlstad
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sten & Vägarbeten AB i Karlstad
Sten & Vägarbeten är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag, med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1950-talet och i nuvarande regi sedan 1971. Med cirka 50 anställda utför vi större markentreprenader åt kommuner och myndigheter enligt LOU, samt uppdrag för privata aktörer.
Verksamheten är organiserad i flera specialiserade avdelningar för stängsel, större entreprenader och mindre löpande markprojekt, vilket ger oss bred kompetens och gör oss till en komplett och pålitlig partner inom mark och anläggning.
Grävmaskinist Hjul & Larv
Nu söker vi på Sten & Vägarbeten AB en erfaren och engagerad grävmaskinist till vårt team i Karlstad. I vår maskinpark finns både hjul- och larvgrävare så specificera din kunskap och erfarenhet i din ansökan.
Om jobbet
Som grävmaskinist hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete där du har möjlighet att självständigt planera och utföra dina arbetsuppgifter. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att lösa problem snabbt och effektivt. Vi ser gärna att du är initiativrik, lösningsorienterad och har ett tävlingsinriktat driv, samtidigt som du uppskattar samarbete och goda relationer med kollegor.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Framföra och arbeta med en grävmaskin
Vid behov bistå i arbetsuppgifter utanför maskinen.
Kvalifikationer och erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet av olika grävmaskinsarbeten.
Förarbevis för grävmaskin.
Giltigt B-körkort.
Flexibilitet att arbeta utanför maskinen vid behov.
Meriterande
Erfarenhet av grävsystem och GPS, samt bekvämlighet med att använda dessa.
ADR-certifikat.
Rekryteringsprocessen
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten. Skicka in din ansökan via länken nedan.
För mer information om företaget, besök www.sten-vag.se.
Välkommen med din ansökan!
Sten & Vägarbeten AB, med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sten & Vägarbeten AB
(org.nr 556874-1481)
Rådalsvägen 10 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-ansvarig
Kristin Bäcke kristin.backe@sveah.se 0707902850 Jobbnummer
9759215