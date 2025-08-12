Vi söker gjuterioperatör
Montico HR Partner AB / Gjutarjobb / Jönköping Visa alla gjutarjobb i Jönköping
2025-08-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montico HR Partner AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
För kunds räkning söker vi nu gjuterioperatör.
Denna tjänst är en hyrrekrytering via Montico HR Partner där kunden har som ambition att erbjuda en anställning direkt hos sig efter en tids inhyrning.Dina arbetsuppgifter
I din roll som pressgjutare kommer du att arbeta vid en gjuterimaskin samt följa processen som innefattar flera olika arbetsmoment.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av hantering av pressgjutna detaljer i form av brytning av metall, stansning, blästring, mätning enligt kontrollinstruktioner och processövervakning. På längre sikt kan även följande arbetsuppgifter bli aktuella: inställning av pressgjutmaskiner och ABB-robotar och verktygsbyten.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har en teknisk utbildning eller har arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare.
Du beskriver dig själv som en person som är tekniskt lagd, tycker om att utvecklas och lära dig nya saker. Du är en noggrann och kvalitetsmedveten. Vidare skulle du vilja säga att du är en pålitlig och ansvarsfull medarbetare som tycker om att arbeta fysiskt.
För dig är ett gott samarbete och att vara en god kollega viktigt då detta skapar en positiv arbetsmiljö och goda resultat.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning så kan denna tjänst vara intressant för dig!
Det är meriterande om du har körkort dock inget krav.
Vi ser gärna att du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Truckkort är meriterande
Arbetstiderna är förlagda på 2-skift.
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag då urval sker löpande! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10785". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico Hr Partner AB
(org.nr 556580-6741), http://www.montico.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Montico HR Partner AB Kontakt
Annelie Lind annelie.lind@montico.se +46 383 40 00 48 Jobbnummer
9453803