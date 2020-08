Vi söker förskollärare till flera av våra förskolor - Skövde kommun, Avdelning förskola - Förskollärarjobb i Skövde

Skövde kommun, Avdelning förskola / Förskollärarjobb / Skövde2020-08-24Har du ett starkt engagemang för barn och gillar att arbeta med deras lärande och utveckling? Då kanske du är vår nya kollega, just nu söker vi förskollärare till följande verksamheter:Karstorps förskolaTrängens förskolaBillingstorp förskolaTrollsländans förskolaVill du veta mer om respektive förskola gå in på https://skovde.se/barn--utbildning/Forskola/Kommunala-forskolor/Forskolor-kommunala/ I rollen blir du en del av sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1-20 år.Med ett jobb inom Skövde kommun får du möjlighet att påverka, må bra på jobbet och göra karriär. Här är du med och gör det omöjliga möjligt. Tillsammans tar vi Skövde framåt!2020-08-24I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Givetvis anpassas metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar.Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn. Du är en viktig del av barnens vardag och utveckling och har också en central roll för verksamhetens utveckling.Just nu har vi det spännande uppdraget att utveckla vår verksamhet gällande digitalisering. I arbetet med att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för ett lustfyllt och fördjupat lärande har vi kommit en bra bit på väg och ser fram emot fortsättningen.Du är legitimerad förskollärare alternativt legitimerad lärare mot tidiga åldrar med inriktning förskola. Du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.Du är en nyfiken och medforskande pedagog med positiv människosyn som planerar utbildningen utifrån barnens behov och förskolans läroplan.Vår verksamhet bygger på kontinuerlig samverkan och utveckling av utbildningen, vilket innebär att det är viktigt att du även har en god samarbetsförmåga i förhållande till kollegor, barn, föräldrar och andra samarbetspartners både inom och utom den egna organisationen.Barnen står i centrum och det är viktigt att du som person passar in i arbetslaget, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tillsammans med övriga kollegor skapar du förutsättningar för barnens lärande. Ditt arbete bidrar till att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn och du är en viktig del av barnens vardag och utveckling.Vill du vara med och skapa en meningsfylld utbildning för våra barn och arbeta tillsammans med oss pedagoger på Skövdes förskolor, då är du varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTHar du frågor om tjänsterna för en specifik förskola, ring Skövde kommuns växel 0500-49 80 00 så blir du kopplad till den rektorn för den förskola som du är intresserad av.Skövde Kommun arbetar aktivt för att utveckla jämställda och jämlika verksamheter riktade till kvinnor och män, pojkar och flickor oavsett bakgrund och tillhörighet samt arbetsplatser fria från diskriminerande strukturer.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde från september och november Våra tjänster är såväl tillsvidare som vikariat, i ansökan behöver du ange var du är intresserad av att arbeta samt i vilken omfattning. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-07Skövde kommun, Avdelning förskola5331546