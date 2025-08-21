Vi söker fordonsmontörer
Jovi Konsult AB / Fordonsmontörsjobb / Göteborg Visa alla fordonsmontörsjobb i Göteborg
Dina arbetsuppgifter:
Montera komponenter på fordon enligt arbetsbeskrivningar, instruktioner och ritningar.
Arbeta på monteringslina i högt tempo och bidra till ett effektivt produktionsflöde.
Använda både manuella verktyg och maskiner, exempelvis skruvdragare.
Säkerställa kvalitet genom löpande egenkontroll av det monterade arbetet.
Identifiera och rapportera fel eller avvikelser till gruppansvarig.
Samarbeta med teamet för att hitta lösningar och förbättra processer.
Följa säkerhetsinstruktioner för en trygg och säker arbetsmiljö.
Vi söker dig med: Tidigare erfarenhet från produktion, montering eller liknande arbete är meriterande.
God fysik och förmåga att arbeta med kroppen i ett högt arbetstempo.
Grundläggande teknisk förståelse och handlingskraftighet.
Erfarenhet av skiftarbete är en fördel, då arbetet sker dag och kväll.
Vi söker dig som: Du är noggrann, snabb i händerna och uppskattar praktiskt arbete.
Du har lätt för att samarbeta men kan också arbeta självständigt.
Du är flexibel, lösningsinriktad och ser vad som behöver göras.
Du har viljan att lära dig nya moment och utvecklas inom produktion.
Om arbetsgivaren och arbetsplatsen -
Företaget är en ledande aktör inom fordonsbranschen-.
Ansökan till jobb som fordonsmontör - Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen att bli en del av vårt team inom fordonsproduktion! Välkommen med din ansökan!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Jobbnummer
9470181