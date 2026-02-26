Vi söker fönsterputsare till Alingsås!
Nu söker vi en fönsterputsare till vårt team i Alingsås!
Vill du vara med och skapa fantastiska kundupplevelser och bli en del av ett företag där sammanhållning och arbetsglädje står i fokus?
Vi söker nu fönsterputsare till vår enhet i Alingsås. Hos Putsa blir du en del av ett företag där vi tror på samarbete, engagemang och en genuin vilja att göra skillnad - varje dag.
Om jobbet
Putsa, med huvudkontor i Alingsås, har funnits på marknaden sedan 2004 och har idag ett 40-tal medarbetare. Med enheter i Lidköping, Mölnlycke, Kungälv, Trollhättan och Borås har vi över 8 800 privatpersoner och företag som utnyttjar våra förmånliga fönsterputsprenumerationer. Efterfrågan på våra tjänster ökar hela tiden, och nu behöver enheten i Alingsås förstärkning.
Som medarbetare på Putsa blir du en del av en tajt grupp där vi månar om varandra och har roligt tillsammans. Du blir ett viktigt kugge i ett företag med schyssta värderingar, som drivs och utvecklas av personalen där alla ges möjlighet att påverka. Du kommer att utgå ifrån vårt kontor på Tomasgårdsvägen 13a i Alingsås.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
I rollen som fönsterputsare hos oss kommer du att:
Putsa fönster både in- och utvändigt hos privatpersoner och företag runtom Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Floda, Lerum och Stenkullen
Arbeta i par eller självständigt med stort eget ansvar
Möta kunder dagligen och ge service av hög kvalitet
Bidra till företagets tillväxt genom kundkontakt och service
Vi tror att du är:
Fysiskt aktiv - du trivs med att arbeta med kroppen och att vara utomhus året runt.
Social och serviceinriktad - du gillar att möta människor och ge bra kundupplevelser.
En lagspelare - du samarbetar bra med kollegor och hjälper till där det behövs.
Noggrann och effektiv - du har öga för detaljer och arbetar strukturerat.
Ingen tidigare erfarenhet av fönsterputs? Inga problem!
Vi erbjuder en intern fönsterputsutbildning där du får lära dig allt du behöver för att bli proffs på jobbet.
Ansök redan idag!
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt härliga team i Alingsås!
Körkort för manuell bil är ett krav.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning - vi tillämpar 6 månader provanställning
Tillträde: mars 2026 eller enligt överenskommet
Läs gärna mer om Putsa på www.putsa.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Putsa Sweden AB
(org.nr 556465-4738), https://putsa.se/
Tomasgårdsvägen 13A (visa karta
)
441 39 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9765838