Vi söker Flyttstädare till Nordflytt!
Flyttverket Sverige AB / Städarjobb / Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett snabbt växande företag och bidra med din noggrannhet och professionalism? Nordflytt söker nu duktiga och engagerade flyttstädare som kan hjälpa våra kunder att lämna sina bostäder skinande rena.
Vad vi erbjuder:
Flexibla arbetstider
Möjlighet till både heltid och deltid
En trevlig arbetsmiljö i ett växande företag
Konkurrenskraftig lön och möjlighet till utveckling
Vi söker dig som:
Är noggrann och ansvarstagande
Har tidigare erfarenhet av städning (meriterande men inte ett krav)
Är serviceinriktad och har ett öga för detaljer
Kan arbeta självständigt eller i team
Hos oss på Nordflytt får du möjligheten att göra skillnad och vara en viktig del av våra kunders flyttupplevelse. Vi sätter stor vikt vid att skapa nöjda kunder och en positiv arbetsmiljö.
Ansök nu!
Skicka in din ansökan via mejl: Rekrytering@nordflytt.se
Hjälp oss att ta flyttstädning till nästa nivå - ansök redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: rekrytering@nordflytt.se Arbetsgivare Flyttverket Sverige AB
(org.nr 559215-5484), https://nordflytt.se/
Östermalmstorg 1
)
114 42 STOCKHOLM Jobbnummer
9554888