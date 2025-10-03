Vi söker flexibel undersköterska till korttidspool.
2025-10-03
, Laxå
, Töreboda
, Storfors
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gullspångs kommun Vård- och omsorg i Gullspång
Gullspångs kommun är en naturskön och sjörik kommun med cirka 5000 invånare. Här når du snabbt naturen i form av skog, sjö och landsbygd samtidigt som kommunens samhällen erbjuder handel, utbildning, vård och omsorg. Här finns ett aktivt näringsliv och ett rikt föreningsliv som erbjuder något för alla. Var du än befinner dig i Gullspångs kommun har du närhet till större städer, så som Kristinehamn, Mariestad, Skövde och Örebro.
I organisationen Gullspångs kommun är vi cirka 400 medarbetare som tillsammans förvaltar och utvecklar några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling.
Gullspångs kommun har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Kommunen präglas av en välbemannad och välmående vård som är i ständig utveckling. Det innebär bland annat att vi arbetar för att erbjuda kortare köer och en mer personlig hjälp vid behov till äldreomsorgen, LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och sjukvården.
Att arbeta i vår korttidspool ställer dig inför många olika utmaningar och ger stor möjlighet till yrkesutveckling utifrån de varierade arbetsuppgifterna. Som person behöver du var trygg i dig själv och ha en mycket god förmåga att hantera många bollar samtidigt. arbetet ställer höga krav på flexibilitet i både arbete och schema samt mycket god social kompetens och ansvarstagande.
Att arbeta i poolen innebär att du arbetar på samtliga arbetsplatser inom hela kommunens social verksamhet, såsom hemtjänst, särskilt boende och LSS.
Egenskaper som är viktiga för arbetet i vår personalpool är att:
* Du är flexibel och tar dig an utmaningen att arbeta utifrån de olika förutsättningars om finns på varje arbetsplats.
* Du har brukaren i fokus genom att vara serviceinriktad och genom att bemöta alla med respekt.
* Du är en person som tar initiativ till utveckling samt möter utmaningar och nya förutsättningar med ett positivt förhållningssätt.
* Du tar ansvar för ditt arbete samt din egen och andras arbetssituation genom ett sunt och gott förhållningssätt.
* Du är lösningsorienterad och har förmåga att hämta in kunskap på ett effektivt sätt.
* Du arbetar efter värdegrunden som finns i kommunen.Kvalifikationer
Du som söker behöver ha ett gott yrkeskunnande för att kunna göra ett bra jobb utifrån för stunden givna förutsättningar. du tycke om utmaningen i att allt inte är förutbestämt, att man får ta dagen som den kommer eftersom det i poolen innebär att du med kort varsel placeras ut i arbete.
Du ska vara utbildad undersköterska, ha datorvana och kan uttrycka dig väl i det svenska språket i tal och skrift.
Krav på körkort B.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan ansökningstiden gått ut.
ÖVRIGT
Gullspångs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar aktivt för att erbjuda friskvård och olika förmåner. Ett medarbetarskap hos oss ger möjlighet till friskvård på arbetstid eller friskvårdsavtal, flextidsavtal, semesterväxling och möjlighet till förmånscykel.
Vi arbetar utifrån vår värdegrund de tre G:na: Gemenskap, Glädje och Garantier.
Att bo i Gullspångs kommun
Vi är drygt 5000 människor som lever vår vardag här i Gullspångs kommun och vi kan tänka oss att bli fler! Ett boende i Gullspångs kommun ger ett lättsamt och lantligt boende med närhet till större städer. Här finns flera bostadsmöjligheter inne i samhällena, lantliga gårdar och nyproducerade tomter vid vattnet.
Kommunen präglas av ett aktivt föreningsliv där det finns något som passar alla! Här finns bland annat padelhallar, föreningar inom fotboll, innebandy, skytte, ridning, trädgård och konst och kultur.
Vill du veta mer? Ta del av mer information och invånarnas berättelser på www.gullspangnasta.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gullspångs kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBSERVERA!
