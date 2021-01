Vi söker flera IT-konsulter! - Human IT-Consulting Sverige AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Vi söker flera IT-tekniker som kommer att arbeta som konsult hos vår kund. I detta uppdrag arbetar du inledningsvis som konsult hos oss med stora möjligheter att bli rekryterad till kund.Information om arbetet:Du kommer primärt att arbeta med hårdvara och utrullningar för etablering till nya skolor och vid terminsstarter. Arbetsuppgifterna innefattar att exempelvis åtgärda problem med brandväggar, switchar och accespunkter enligt manual eller att starta om hårdvaran. Du kommer att hjälpa användare med olika tekniska problem kring applikationer och pedagogiska verktyg, med mera.

Vana att arbeta med G-Suite och Office 365 inklusive integrationer med kundunika och publika tjänster
Lösa problem utifrån manualer och anvisningar
Vana att arbeta i Googles verktyg såsom School-plattformen
Kunskap om digitala prov och applikationer som används av skolor
Kompetens om hur olika applikationer fungerar generellt
Innehar B-körkort
Kommunicera på både svenska och engelska

Som person är det viktigt att du är serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du är tålmodig och pedagogisk. Du trivs med att hjälpa andra och arbeta teambaserat. För att passa in i konsultrollen är det viktigt att du har en positiv inställning, är flexibel och arbetar bra i grupp.

Human IT
Hos oss på Human IT arbetar du som konsult i en platt organisation där det finns gott om möjligheter till utveckling. Vi tror på långsiktighet där du får möjligheter till utbildning och ett ömsesidigt utbyte med kompetenta medarbetare. Vi erbjuder fast månadslön och fast anställning i kombination med andra fördelaktiga förmåner som kollektivavtal och friskvårdsbidrag. På Human IT tror vi på gränsöverskridande gemenskap mellan alla anställda, även om vi inte befinner oss på samma kontor.
Hos oss räknas alla och det är precis så vi gillar att ha det.

Övrigt: Uppdraget är på heltid. Du kommer inledningsvis att arbeta som konsult hos oss med möjlighet att bli rekryterad till kund. Vi erbjuder tillsvidareanställning där vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive förmåner. En säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras innan anställning.

Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid.
Plats: Stockholm

Varaktighet, arbetstid: Heltid Anställningstid enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse