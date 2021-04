Vi söker fler vikarier för arbete på skola, förskola och fritids - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Förskollärarjobb i Boden

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Förskollärarjobb / Boden2021-04-06Just nu söker vi fler engagerade personer som vill vikariera som lärare i Bodens kommun. Brinner du för barn och unga, gillar pedagogik och vill hjälpa barnen i deras utveckling? Då kan detta vara tjänsten för dig!Vi erbjuder tjänster inom förskola, fritids, grundskola och gymnasieskola. Just nu eftersöker vi personer som är intresserad av att jobba extra inom verksamheten. Det är fördelaktigt om du kan tänka dig att arbeta med alla åldrar. Arbetstiderna är förlagda vardagar, dagtid.Uppdraget innebär att du kommer vara anställd hos StudentConsulting och arbeta hos Bodens kommun som konsult. Arbetet sker på skolorna och förskolorna i hela Bodens kommun. På grund av att arbetsplatserna varierar är det meriterande är om du har körkort och tillgång till bil.2021-04-06Vi ser gärna att du har utbildning- och/eller erfarenhet från förskola och skola. Det är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att passa i rollen som vikarie ska du vara lugn och stabil. Det är viktigt att du är duktig på att bygga relationer med barn och vuxna, du ska ge ett förtroendegivande intryck. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar som har speciella behov. Som person bör du ha god samarbetsförmåga samt en rak och tydlig kommunikation. För att vara aktuell för denna tjänst ska du kunna tala och läsa svenska obehindrat.För denna tjänst krävs ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett redan nu genom länken nedan:Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Studentconsulting Sweden AB (Publ)5673195