Vi söker fler undersköterskor till.....
Vill du ha ett jobb där du gör verklig skillnad varje dag?
Nu söker vi på Attendo Ljung i Värmdö en engagerad undersköterska till vår dagverksamhet Solrosbacken. Här välkomnar vi varje dag upp till åtta gäster med demenssjukdom som kommer till oss för gemenskap, trygghet och glädje. De hämtas och lämnas med vår egen buss och under tiden hos oss fylls dagen med värme, aktiviteter, mat och omtanke.
Hos oss börjar dagen kanske med en lugn frukost, fortsätter med aktiviteter och avslutas med gemensamma måltider och fikastunder. Allt vi gör utgår från ett personcentrerat arbetssätt och vårt mål är att skapa en positiv känsla som lever kvar även efter att dagen hos oss är slut.
När vi är full grupp med åtta gäster är vi två i personalen, vilket skapar en trygg och lugn miljö för alla.
Lunchen? Den lagas med kärlek av våra duktiga kockar i huset, och vi serverar den i en hemtrevlig miljö där måltiderna blir en naturlig samlingspunkt.
Tjänsten är på 80 %, med dagtid och arbete varannan helg.
Vill du vara med och skapa dagar fyllda av mening, skratt och små guldkorn? Då ser vi fram emot att välkomna dig till vårt härliga gäng på Solrosbacken
Om rollen
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom anhöriga, sjuksköterska och biståndshandläggare.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående. Du tar eget initiativ och tänker på dina kollegor.
Du blir en del av ett engagerat team som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför viktigt att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning.
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana, journal dokumentation.
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen.
Meriterande:
Erfarenhet av delegering.
Körkort B
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benify.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 2026-06-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: 50-80%
Arbetstid: Dagtid och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: (Namn och kontaktuppgifter till rekryteringsansvarig för annonsen)
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
