Vi söker fler Reparbetare
2025-10-11
VI ANSTÄLLER FLER REPTEKNIKER TILL VÅRT TEAM I GÖTEBORG
CGS Nordic AB är ett av Sveriges mest expansiva Rope access föredrag!
Dom erbjuder tjänster inom Glas-och Fasadunderhåll, Hantverkartjänster och Rådgivning vid nybyggnation med montering av tillkomst- och fallskyddssystem.
Vi söker 6 reptekniker till vårt team i Göteborg.
Är du redan certifierad Reptekniker inom SPRAT, IRATA eller enligt Svensk standard och vill vara en del av ett högproduktivt och professionellt team - Ansök idag!
Är du inte certifierad ännu, men älska att klättra och arbeta inom service och hantverkartjänster, så går det bra att ansöka!
Vi är ett medlemsföretag i den internationella branschorganisationen SPRAT och är auktoriserade att utbilda Reptekniker från Level 1-3.
Vi söker dig som är positivt inställd, ansvarsfull, har en strävan att utföra ett bra och noggrant arbete, öppen att lära dig nya saker och trivs att arbeta i team och självklart tycker om utomhusmiljö.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige, men kommer att mestadels vara i Göteborg med omnejd.
ANSÖK IDAG på jobb@cgsnordic.se
Tjänst: Heltid, säsong eller tim/behov beroende på säsong.
Krav: Flytande tal och skrift i Svenska eller/och Engelska, B-körkort, erfarenhet inom klättring, fönsterputs eller hantverkartjänster.
Vårt huvudkontor med träningslokal finns i Göteborg.
Lycka till i din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: jobb@cgsnordic.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CGS Nordic AB
Järntrådsvägen 4 J
Körkort
