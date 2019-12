Vi söker fler ödmjuka systemutvecklare - Lw Learningwell East AB - Elektronikjobb i Nyköping

Lw Learningwell East AB / Elektronikjobb / Nyköping2019-12-21Det är svårt att hitta riktigt vassa systemutvecklare. Ännu svårare är det att hitta människor som vet och verkligen tror på att transparens och ärlighet lönar sig. Men det är precis med sådana hjältar vi har byggt upp LearningWell.Det är ingen slump att många it-projekt havererar. Vi säger det i all ödmjukhet, eftersom vi själva har bidragit till problemet. Ibland har vi inte varit tillräckligt öppna. Andra gånger har vi inte lyckats ställa rätt frågor till kunder som varken visste vad de behövde eller vad de kunde få. Och givetvis har vi underskattat både storleken på projekt och de förändringar som kommer att krävas i kundernas organisationer.Även om vi inte är perfekta vill vi ändå säga att vi tar utmaningarna på allvar. I dag levererar vi som allra bäst när kunderna inte vet - eller har erfarenhet av - vad de är ute efter.Vi bygger it-system för kunder med unika behov. Vi fyller luckan där det inte finns någon standardprodukt. Eller där standardprodukten är för dyr, komplicerad eller inte kan utvecklas i takt med att kundens organisation växer.OM DIGFör att jobba hos oss behöver du inte vara expert. Du behöver inte ha högst betyg, flest kodspråk på cv:t eller kunna koda snabbast. Det viktiga är att du verkligen gillar systemutveckling och att lösa problem med hjälp av programmering. Och att du vill fortsätta utvecklas.Enkelt förklarat handlar det om systemutveckling, på något av våra kontor eller hos en kund. Till stor del styrs arbetet utifrån vad du själv vill och är bra på. Därför är det svårt att bli konkret.Eftersom utvecklingsspråk, ramverk och tekniker hela tiden förändras är det viktigt att du är nyfiken och vill lära dig mer. Det är det absolut viktigaste.Gillar du tekniska ord och vill ha några exempel på vad vi tror att du kan i dag? Ok. TypeScript, node.js, React, Elasticsearch, Kibana, Scala, C++, C#, .NET, Docker, AWS, Azure, SQL, Continuous integration, Test automation och DevOps.OM OSSLearningWell grundades 2003 och har kontor i tre städer. Bland kunderna finns exempelvis Scania, Trafikverket, Business Sweden, de svenska och schweiziska försvarsmakterna, SSAB, Oxelösunds hamn och olika myndigheter.2019-12-21Sista dag att ansöka är 2020-01-06Lw Learningwell East ABFruängsgatan 461131 NYKÖPING5017196