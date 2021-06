Vi söker fler drivna handläggare - KGH Customs Services AB - Butikssäljarjobb i Strömstad

KGH Customs Services AB / Butikssäljarjobb / Strömstad2021-06-30Facilitating Trade for Sustainable Growth!If you enjoy working in an international environment with passionate and highly competent colleagues and want to make an impact within a dynamic organisation, then KGH Customs Services is a good match for you. Established in 1963, KGH has grown to become one of the largest European providers of international trade and customs solutions and services.Today, we offer a comprehensive range of innovative solutions and services to over 28,000 customers each year across Europe. With close to 1000 colleagues operating in 22 countries our business model and customer offering addresses strategy, compliance, operational solutions and digitalisation opportunities. This breadth and depth of capabilities and geographical coverage make us unique compared to competition.KGH is since September 2020 now part of the Maersk family.Vi söker fler handläggare, Customs Process Administrators, till vårt kontor i Strömstad.Att jobba hos oss innebär att upprätta tulldeklarationer för ett antal fasta kunder med återkommande uppdrag enligt gällande regelverk.Vi söker nu fler handläggare till våra avdelninger Key Account, som hanterar tulldeklarationer för kunder med stora volymer, och till Special Field, som hanterar mer komplexa varuflöden med olika procedurer och restriktioner.- En tillvidareanställning- Två visstidsanställningar längre än 6 månader.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:- Administrera tulldeklarationer- Tolka regelverk- Klassificera varor- Ha en god dialog med kunder, Tullverket och andra myndigheterSom anställd hos oss blir du en del i ett internationellt företag som erbjuder ett stimulerande arbete med ett positivt arbetsklimat.Vi söker dig som vill ha ett varierande och utvecklande jobb. Är serviceinriktad med förmåga att lösa kundens uppdrag på ett snabbt, noggrant och trevligt sätt.Vi söker dig som har:- Erfarenhet från branschen eller annan arbetslivserfarenhet samt godkänd gymnasieutbildning- Positiv inställning och förmåga att skapa goda kundrelationer- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift- Hög servicekänsla och är lösningsorienterad- Lätt för att jobba i team, men också med god förmåga att jobba självständigtPå grund av rådande omständigheter med Covid 19 , så kan det komma att ske förändringar.Du kommer till en arbetsplats med trevliga arbetskamrater. Vi erbjuder intern upplärning och goda möjligheter att utvecklas.Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med din ansökan!Working at KGH means working in an international environment together with passionate and highly competent colleagues. With a strong drive to generate sustainable solutions, we facilitate international trade and help our customers to grow their business. The willingness to get engaged in this important task is clear proof of the pride and commitment felt by everyone throughout the company.This is our story. What's yours?Varaktighet, arbetstidDagtid med förskjuten arbetstid samt helg på rullande schema.. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-06-30Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-08Kgh Customs Services AB5839755