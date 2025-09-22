Vi söker finmekaniker / instrumentmakare / CNC-operatör

CryoIQ global AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Kungsbacka
2025-09-22


Visa alla jobb hos CryoIQ global AB i Kungsbacka

Om jobbet
Är du redo för en ny utmaning? Hos oss får du möjligheten att vara en nyckelperson i arbetet inom Finmekanik, tillverkning och produktutveckling!
CryoIQ global AB har en spännande tid framför sig - därför söker vi nu en finmekaniker / instrumentmakare / CNC-operatör. Du kommer att arbeta med diverse finmekanikarbete och produktutveckling samt ha ett helhetsansvar för tillverkningen av de komponenter vi tillverkar.
Utöver tillverkning kommer du även arbeta med den dagliga driften, vilket kräver en god allroundförmåga. Vår produktion omfattar hela kedjan från råämne till färdig produkt, allt bearbetning sker i våra lokaler i Onsala, 25 km söder om Göteborg.

Vem är du?
Är du redo att gå vidare mot nya utmaningar? Då tror vi att du kan passa hos oss! Erfarenhetsmässigt stämmer du in på följande beskrivning:
Erfarenhet av industriell tillverkning.
Du har en lämplig teknisk utbildning i botten och ett stort intresse för teknik och utveckling.
Förutom goda teoretiska och praktiska kunskaper värdesätter vi att våra medarbetare är kreativa, självgående samt har en väl utvecklad känsla för kvalitet.
Du kan skapa, läsa och utvärdera ritningar i Solid Works.
Behärskar svenska bra i såväl tal som skrift.

Vi tycker det är viktigt att du trivs och har roligt på jobbet och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är målmedveten, resultatinriktad och har en positiv inställning. Du är flexibel och har förmågan att arbeta med flera problemställningar samtidigt. Vi söker dig som är strukturerad och noggrann, intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla samt förstärka vår position som ett högt ansett medicinteknikföretag med kvalitet som varumärke.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Om företaget
CryoIQ global är ett snabbt växande företag specialiserat på tillverkning, utveckling och produktion av utrustning för kryokirurgi. Våra kunder finns i hela världen. Kryokirurgi innebär att man med hjälp av nedfrysning avlägsnar olika typer av hudförändringar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: stefan.skafte@cryoiq.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
CryoIQ global AB (org.nr 556600-7968)
Apelrödsvägen 1 (visa karta)
439 32  ONSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
CryoIQ global

Kontakt
VD
Stefan Skafte
stefan.skafte@cryoiq.com
070-663 07 63

Jobbnummer
9520868

