Vi söker extrapersonal till vintersäsongen!
2025-11-10
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
Bor du i området och vill ha ett extrajobb i vinter?
Hustomten Sverige AB i Vemdalen söker noggranna och pålitliga personer som vill jobba helger under vintersäsongen 2026, med start i januari-februari.
Om jobbet
Du hjälper oss att hålla stugor och lägenheter i toppskick inför gästernas ankomst.
Vi är i behov av extra händer - det här är ett perfekt jobb för dig som vill tjäna lite extra på helgerna och samtidigt vara del av ett härligt gäng.
Vi söker dig som
är noggrann, ansvarstagande och gillar att se resultat av ditt arbete
kan arbeta helger (ibland även vardagar vid behov)
har erfarenhet av städning - meriterande men inget krav
har körkort - meriterande
Vi erbjuder
extraarbete (timanställning)
lön enligt kollektivavtal
trygg och trivsam arbetsmiljö
ett härligt team som hjälps åt
Plats: Vemdalen, Fjällvägen 47C
Arbetsgivare: Hustomten Sverige AB
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte för länge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: boka@hustomtenvemdalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vintern 2025/2026". Arbetsgivare Hustomten Sverige AB
(org.nr 559403-1964), https://hustomtenvemdalen.se
Fjällvägen 47C (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hustomten Vemdalen Kontakt
Emmy Adolfsen boka@hustomtenvemdalen.se 0730454462 Jobbnummer
