Vi söker erfaren kock

Laziza Hyllie AB / Kockjobb / Malmö
2026-02-25


Vi söker erfaren kock
Är du en passionerad och självgående kock med gedigen erfarenhet? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-02-25

Kvalifikationer
Minst 10 års erfarenhet som kock
Goda kunskaper i tal och skrift i svenska eller engelska (valfritt språk)
Självgående och ansvarstagande

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga matlagningen
Planering av meny och arbetsfördelning
Beställning av varor och lagerhantering
Säkerställa kvalitet och hygien enligt gällande regler

Kunskaper inom mellanösterkök är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar i köket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: rekrytering@laziza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Laziza Hyllie AB (org.nr 559550-7970), http://www.laziza.se
Pulpetgatan 24 (visa karta)
215 37  MALMÖ

Jobbnummer
9764227

