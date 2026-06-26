Vi söker enhetschef
Etikprövningsmyndigheten / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-26
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Vi söker en erfaren och drivande chef som vill vara med och bygga upp och leda en ny enhet med ansvar för etisk granskning av kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter. Enheten består av erfarna handläggare och forskarutbildade utredare. Tillsammans bidrar ni till att ge våra beslutande avdelningar kompletta beslutsunderlag och ett kvalificerat stöd i deras arbete.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med och forma en verksamhet med stor betydelse för svensk forskning och life science - och samtidigt bidra till myndighetens viktiga uppdrag att värna människan i forskningen.
Är du en prestigelös ledare som främjar samarbete, delar med dig av din kompetens och skapar förutsättningar för teamet att lyckas tillsammans, då ska du söka denna tjänst!
Om rollen
Som enhetschef ansvarar du för att:
Etablera och utveckla enheten och säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning av hög kvalitet.
Skapa strukturer och arbetssätt för den nya verksamheten, inklusive rutiner, processer och kvalitetssäkringsarbete.
Planera och leda enhetens arbete såväl på sikt som i vardagen.
Följa upp verksamhetens mål och bidra till myndighetens övergripande utveckling.
Vara ett stöd för medarbetarna och skapa en kultur präglad av samarbete, ansvarstagande, engagemang och nybyggaranda.
På enheten kommer cirka 10 personer att arbeta. Handläggarna har lång erfarenhet av handläggning vid myndigheten, men utredarna är en ny personalkategori som rekryteras parallellt med denna rekrytering specifikt för den här enheten. På myndigheten arbetar också en ämnesansvarig inom dessa prövningar.
Du samarbetar nära myndighetens ämnesansvariga och två andra enhetschefer, du rapporterar till förvaltningschefen.
Vem är du?
Du har:
Flera års chefserfarenhet med ansvar för personal och en verksamhet.
Arbetslivserfarenhet från offentlig verksamhet och mycket god förståelse för myndighetsutövning.
Relevant akademisk examen, exempelvis inom medicin, farmaci, biomedicin eller liknande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Följande är meriterande
Erfarenhet av att bygga upp nya verksamheter eller utveckla processer.
Forskningserfarenhet eller arbete nära forskningsmiljöer.
Kunskap om regulatoriska processer inom läkemedelsområdet.
Kunskap om etikprövning av forskning.
Som person har du förmåga att
Leda med tillit till dina medarbetares kompetens.
Skapa engagemang och arbetsglädje.
Bygga förtroende och goda relationer såväl internt som externt.
Prioritera, kombinera struktur och flexibilitet.
Driva utveckling och förändring på ett inkluderande sätt.
Kommunicera tydligt och pedagogiskt med personer med olika yrkesbakgrund såväl på svenska som på engelska.
Vi erbjuder
I rollen har du ett kvalificerat och mycket samhällsviktigt uppdrag som spelar stor roll för utvecklingen av svensk life science och för forskningspersoner i Sverige. Du har möjlighet att vara med från början och forma en ny verksamhet och påverka arbetssätt och kultur. Hos oss möter du ett stort engagemang och prestigelöshet där utveckling och förbättring är en del av vardagen. Du arbetar nära ledningen och har stort mandat att påverka.
Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2026!
Bra att veta!
Du ansöker via vårt rekryteringssystem och ansökan ska innehålla personligt brev och CV.
Placering: Uppsala. Du har möjlighet att skriva en överenskommelse med närmaste chef om att utföra arbetet på distans ett antal dagar per vecka. Du har även möjlighet att arbeta viss del av tiden på något av myndighetens andra kontor i landet.
Anställningen är på heltid och tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas).
Möjlighet till deltid för att utföra egen forskning kan diskuteras.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning tillämpas.
Om EtikprövningsmyndighetenEtikprövningsmyndigheten är en nationell myndighet med uppdrag att pröva forskning som involverar människor, biologiskt material eller känsliga personuppgifter. Myndigheten startade 2019 och är placerad i Uppsala med kontor på ytterligare 5 orter i landet. Prövningen sker av 500 externa ledamöter, både vetenskapliga ledamöter och representanter för allmänheten, ledda av 42 domare i totalt 21 avdelningar, där vetenskap, etik och juridik förenas för att främja en ansvarsfull forskningsmiljö i Sverige. Myndighetens kansli stöttar avdelningarna med handläggning med mera samt ansvarar för myndighetens övriga förvaltning. På kansliet är cirka 30 personer anställda. De flesta är handläggare, men här finns även en vetenskaplig samordnare, chefsjurist, ämnesansvarig, ekonomiansvarig, handläggarchefer och statistikansvarig.Etikprövningsmyndigheten värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, livserfarenheter och funktionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etikprövningsmyndigheten
(org.nr 202100-6925)
750 02 UPPSALA Arbetsplats
Etikprövningsmyndigheten Kontakt
Förvaltningschef
Anne Nilsson anne.nilsson@etikprovning.se +46104750802 Jobbnummer
9980796