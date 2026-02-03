Vi söker engagerade fastighetsskötare och kvartersvärdar
Gamla Byn AB / Fastighetsskötarjobb / Avesta Visa alla fastighetsskötarjobb i Avesta
2026-02-03
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gamla Byn AB i Avesta
Vill du ha ett sommarjobb där du både får utvecklas och göra skillnad? Vi söker flera engagerade och ansvarsfulla fastighetsskötare och kvartersvärdar med ödmjuk inställning till ett viktigt jobb. Det är en roll med stor variation av uppgifter där ingen dag blir den andra lik.
Jobba som fastighetsskötare
Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk och rolig miljö där du blir en viktig del av verksamheten. Dina arbetsuppgifter kan variera beroende på väder och vad som är aktuellt för stunden, men några exempel är:
Måla staket, lekställningar och källarutrymmen.
Går du bygg- och anläggningsprogrammet, kan lättare reparationer av exempelvis staket vara aktuellt.
Tömma källarutrymmen på kvarlämnade saker och köra till återvinning.
Går du el- och energiprogrammet, kan du få vara våra elektriker behjälplig i deras uppdrag.
Hålla våra bostadsområdet rena och snygga.
Jobba som kvartersvärd
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på väder och vad som är aktuellt för stunden, men några exempel är:
Aktiva barn - Aktivera barn på gården, där du hittar på passande lekar.
Hålla lekstugan öppen under överenskomna tider.
Tömma källarutrymmen på kvarlämnade saker och köra till återvinning.
Måla källarutrymmen och andra gemensamma ytor.
Hålla området rent och snyggt.
Om Gamla Byn AB
Gamla Byn AB är Avesta kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Vi äger, förvaltar och utvecklar hyresbostäder och lokaler som skapar attraktiva och hållbara boendemiljöer för våra hyresgäster. Vår vision är att bidra till ett tryggt och trivsamt Avesta där människor kan bo, leva och utvecklas.
Vårt mål - Nöjd kund! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gamla Byn AB
(org.nr 556285-2896), https://www.gamlabyn.se/
Axel Johnsons Väg 73 (visa karta
)
774 34 AVESTA Jobbnummer
9718922