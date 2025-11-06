Vi söker en utställningsassistent!
2025-11-06
Vill du vara med och bygga upp en helt ny utställningsmiljö på Örebro läns museum? Är du nyexaminerad utställningsproducent som drivs av att arbeta ämnes- och kunskapsövergripande då är detta en möjlighet för dig.
Är du den vi söker?
Du har viljan och förmågan att samarbeta brett med kollegor inom alla discipliner inom hela organisationen och kan vara både lyhörd och pådrivande. Du är van att ha flera olika aktiviteter i gång samtidigt. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och har god analytisk förmåga. Som person är du social och nätverksskapande. Du behöver vara prestigelös och öppen för kreativa lösningar. Du behöver vara ordningsam, flexibel och vilja engagera dig såväl i utställningsproduktionernas innehåll och form som i mer vardagliga och praktiska frågor. Vid urvalet lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om utställningarna
Örebro läns museum är en viktig institution för stadens och länets kulturliv. Museet ska vara ett tillgängligt och angeläget museum och besöksmål för länets invånare och turister. Vi vill belysa och förnya relationen mellan människor och det förflutna för vi tror att det ökar möjligheten till delaktighet i dagens samhällsbygge. Museet arbetar med flera grundläggande teman som synen på kunskap, hur vi skapar våra gemenskaper och kulturell hållbarhet.
Vår ambition är att utställningarna i vårt nya museum ska vara sammanlänkade tematiskt. Byggnaden har stora arkitektoniska värden som ska tillvaratas i utställningssalarna. Vidare vill vi med de nya utställningarna att besökaren ska bli berörd, få med sig en skönhetsupplevelse och ett helhetsintryck som är mer än de enskilda delarna.
Om tjänsten
Vi söker nu en utställningsassistent som i samarbete med museets utställningsproducent, samlingsintendenter och andra funktioner inom verksamheten hjälper till att ta fram museets nya utställningar. Som utställningsassistent har du en allt i allo-funktion som kan arbeta med att stötta utställningsproduktionens olika delar, där det behövs, både i den praktiska planeringen och genomförandet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Enklare administration uppgifter såsom att boka interna och externa möten, ta och distribuera mötesanteckningar
Beställa och hämta materialprover
Beställa varor och pricka av leveranser
Göra inköp av rekvisita
Korrekturläsning av texter
Ta fram förslag på leverantörer av olika tjänster
Vara behjälplig i att hitta och kontakta forskare
Krav
Relevant högskole-/universitetsutbildning till utställningsproducent eller av arbetsgivaren utbildning bedömd som likvärdig.
Erfarenhet av att arbeta med rumslig gestaltning, design, gestaltningskoncept, konstruktionsritningar och grafiskt material.
B-körkort
Meriterande
BE-körkort
Ansökan
Sista ansökningsdag 28 november 2025.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, där helgtjänstgöring kan ingå. Vi tillämpar provanställning. En ansökan till Örebro läns museum är en allmän handling.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Arbetsställe
Örebro läns museum Kaserngården 6, Örebro
Kontakt
Marcus Drotz, Enhetschef kulturhistoria och utställning marcus.drotz@olm.se
Telefon: 019-6028705
Fackliga företrädare
Johanna Björck, DIK
Telefon: 019-6028711
Per Torgén, Vision
Telefon: 019-6028720 Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Detta är ett heltidsjobb.
http://www.olm.se
Örebro läns museum
Marcus Drotz marcus.drotz@olm.se +46196028705
9592661