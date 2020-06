Vi söker en upphandlare med intresse för entreprenader! - Malmö kommun - Inköpar- och marknadsjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Malmö kommun

Malmö kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö2020-06-17Ref: 20201509 ArbetsuppgifterTillsammans med engagerade och kompetenta kollegor på upphandlings- och entreprenadenheten blir du en viktig del i byggandet av det framtida Malmö. Vi har en stor variation på de upphandlingar som vi ansvarar för men framförallt köper vi tjänster för stadens arrangemang, tekniska konsulttjänster samt drift- och anläggningsentreprenader. Vi arbetar också som stadens ombud i genomförandet av våra entreprenader.Tjänsten som upphandlare innebär att du bistår hela förvaltningen med olika typer av upphandlingar, både ramavtal och kontrakt där du arbetar med allt ifrån behovsanalys till skrivet avtal. Hos oss ser vi det som en styrka att vi svarar för avtalsuppföljningen genom att gå in i ombudsrollen vid genomförandet av kontrakten.Det finns alltså möjlighet för dig som upphandlare att även agera som Malmö stads ombud i våra entreprenader. Som beställarens ombud företräder du kommunen och har både ansvaret och befogenheten att med bindande verkan träffa ekonomiska och andra uppgörelser med våra leverantörer. Arbetet innebär att med stort ansvar delta i hela genomförandeprocessen.Vad erbjuder vid dig?Du får möjlighet att bli en del i en social och kollegial arbetsmiljö där du ingår i ett engagerat team med många olika kompetenser. Vi ser våra medarbetare som vår största resurs och det är viktigt att du får rätt förutsättningar redan från start, därför finns det möjlighet att ha en handledare som stöttar dig i arbetet där du behöver det.Vi ser det som en självklarhet att vi kompletterar och utvecklar de delar av din kompetens som behövs för att du ska kunna lyckas i respektive roll.2020-06-17Vi söker nu en ny medarbetare med utbildning och erfarenhet inom upphandling och inköp. Har du relevant utbildning med teknisk inriktning, exempelvis mot bygg eller entreprenad så är detta meriterande. Likaså om du har för tjänsten relevant utbildning på högskolenivå.Du har arbetslivserfarenhet av upphandlingar inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) från en roll såsom inköpare, upphandlare, entreprenadingenjör eller motsvarande. Om du har erfarenhet av upphandlingar kopplat till entreprenadområdet och/eller relevanta erfarenheter från byggbranschen är detta meriterande.Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av ABK09 , AB04, ABT06 och AMA och det är även meriterande om du har erfarenhet av förhandlingar, avtalsskrivning eller avtalsuppföljning.För tjänsten behöver du kunskaper i LOU, har du mycket goda kunskaper är detta meriterande.För att lyckas i ditt arbete och bli framgångsrik i dina åtaganden krävs att du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt parallellt med en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Arbetet innebär ett stort ansvar med många befogenheter som ställer krav på affärsmässighet, integritet, noggrannhet och lojalitet.Det är viktigt att du behärskar svenska i både tal och skrift på ett korrekt och obehindrat sätt.Välkommen att söka detta stimulerande jobb, med en dynamisk omgivning och med många trevliga kollegor!Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m.Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: Snarast enligt överenskommelseOm du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så kanske du märker att du till denna tjänst söker på ett nytt sätt, via ett nytt rekryteringssystem. Vi byter rekryteringssystem för att de ska var enklare för dig att söka våra tjänster. Om du har sökt i vårt tidigare system Visma Recruit, och vill återanvända din ansökan i denna rekrytering kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-30Malmö kommun5268769