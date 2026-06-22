Vi söker en trevlig & glad optikerassistent!
Glasögon-City Daniel Johansson AB / Optikerjobb / Tranås Visa alla optikerjobb i Tranås
2026-06-22
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Vi söker en positiv och erfaren optikerassistent, med intresse för teknik, färg och form!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid på ca. 75-80 %.
Vi är en privatägd och fristående optikerbutik mitt i centrala Tranås, som genuint arbetar för att erbjuda våra kunder bästa möjliga synhjälpmedel och service.
Som en mindre optikerbutik, arbetar vi kundnära och tar oss tid för hela processen, från synundersökning till färdiga glasögon.
I vår egen verkstad formslipar och monterar vi själva glas i bågar, och utför ofta omöjliga lagningar som kräver känsla för hantverk.
Om du tidigare har arbetat med verkstad i optikerbutik och kan formslipa och montera glas i bågar, så ser vi det som ett stort plus!
Vi önskar att du har ett par års branschvana och van vid ett omväxlande butiksarbete med hög servicekänsla.
Vi ser gärna att du har genomgått en assistentutbildning inom optik.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med allt från kundbokningar, administrativ journalföring, utföra centrering /mätning av glas, verkstad osv.
Ett intresse för mode och trender är viktigt där du har god känsla för färg och form för att kunna råda och inspirera kunder till nöjda köp.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: glasogoncity.helene@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "optikerassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glasögon-City Daniel Johansson AB
(org.nr 556156-8980)
Storgatan 37 (visa karta
)
573 24 TRANÅS Arbetsplats
Glasögoncity AB Kontakt
Butiksägare - Optiker
Daniel Johansson glasogoncity.helene@telia.com 014017211 Jobbnummer
9973923