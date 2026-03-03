Vi söker en tandhygienist!
Klara tandvård är en modern klinik i centrala Örnsköldsvik som arbetar med vuxentandvård i alla dess former.
Vi är två tandläkare och fyra tandsköterskor som till hösten behöver Dig som vår nya kollega! Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som kan jobba självständigt med egna patienter. Du ska kunna ansvara för behandling, uppföljning och revisioner, självklart i nära samarbete med tandläkare och tandsköterska. Du kommer även att vara delaktig i det dagliga arbetet på kliniken, vilket kan innebära att hjälpa till i reception och steril, kalla patienter mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist, helst med några års erfarenhet. Dina personliga egenskaper
Du ska vara framåt, engagerad och genuint intresserad av ditt arbete. Du bör visa stor omtanke, för patienter såväl som medarbetare och ha en stark teamkänsla. Du bör ha god klinisk förståelse och som behandlare vara "lätt på handen".
Tillträde: augusti 2026
Omfattning och arbetstider kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Erica med medarbetare
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
