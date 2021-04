Vi söker en receptionist/växeltelefonist för ett deltidsarbete m - Bemannia Kontor AB - Receptionistjobb i Uppsala

Bemannia Kontor AB / Receptionistjobb / Uppsala2021-04-14Har du arbetat som receptionist och växeltelefonist och vill arbeta deltid från och med september? Då kan du vara den vi söker, läs annonsen nedan och sök idag.Om uppdragetKunden är en statlig förvaltningsmyndighet som söker en Receptionist/Telefonist. Uppdragets omfattning är deltid med arbetstider 09.00-13.00 från och med 2021.09.01 till och med 2021.12.31 med chans till förlängning.Arbetet kommer att ske på plats i kunden lokaler i Uppsala.2021-04-14I arbetsuppgifterna ingår det att bemanna kundens reception- och växel, men även att utföra andra service och administrativa uppgifter utifrån uppdrag från ansvarig chef.gymnasium eller likvärdig utbildningminst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och växeltelefonistgoda kunskaper i MS Office eller likvärdigterfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystemkunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.MeriterandeAktuell utbildning inom områdetErfarenhet av statliga verk och inom samma eller liknande domänVad vi erbjuder digSom konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.Om ansökanSök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemannia.se 070-939 75 00För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-84 53 00.Bemannia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor. Vi har ramavtal med 220 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter. Bemannia är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal. Detta är en trygghet och en kvalitetssäkring såväl för våra kunder som för dig som konsult. Bemannias etablerade samarbeten med tusentals attraktiva arbetsgivare i hela landet erbjuder dig mängder med spännande karriärmöjligheter.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01Bemannia Kontor AB5692328