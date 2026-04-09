Vi söker en programansvarig handläggare
Är du en person som motiveras av att bygga upp, förbättra och utveckla verksamheter? Nu har du en unik möjlighet att vara med från start och forma framtiden tillsammans med oss på Sidas Kompetensforum. Enheten bildades 1 januari i år och är en samlad stödresurs för myndighetens arbete med lärande, kompetensutveckling och samverkan. Vi befinner oss i en spännande uppbyggnadsfas där du får stort utrymme att påverka, tänka nytt och bidra med dina idéer. Här finns goda möjligheter att vara kreativ, driva innovation och tillsammans med engagerade kollegor utveckla arbetssätt, strukturer och innehåll i vår nya verksamhet.
Om jobbet
Som programansvarig handläggare utvecklar, genomför och följer du upp utbildningar och insatser för kapacitetsutveckling tillsammans med kollegor och externa aktörer. Arbetet är evidensbaserat, varierat och kombinerar samordning, externa kontakter och administration. Vi söker dig med erfarenhet av att planera och genomföra större utbildningar eller möten. Du har god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och noggrant samt har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med enhetskollegor, övrig Sidapersonal och andra aktörer utveckla, planera, genomföra och följa upp utbildningar och möten inom ramen för enhetens mandat
Medverka i metodutveckling för utbildningar och andra lärresurser
Medverka i kommunikation och kunskapsspridning, internt och externt
Aktivt delta i att bygga den nya enheten, dess arbetssätt och planeringsmetoder
I övrigt genomföra andra förekommande arbetsuppgifter på enheten och avdelningen
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
KvalifikationskravUtbildningsbakgrund
akademisk utbildning relevant för tjänsten
Språk
God svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Arbetslivserfarenhet och kunskaper
Erfarenhet av arbete på svensk myndighet
Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete på civilsamhällesorganisation, multilateral organisation eller myndighet
Erfarenhet av att arbeta med planering, genomförande och utvärdering av seminarier, workshops, utbildningar och/eller lärande (fysiskt och digitalt)
Erfarenhet av projektledning
God administrativ kompetens
Goda kunskaper i att använda IT-verktyg och system
Funktionella kompetenser/förmågor:
För den här rollen behöver du:
Ta initiativ och vara drivande
Kunna samarbeta i en interkulturell kontext och i olika konstellationer
Vara bra på att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer
Ha förmåga att omsätta idéer i konkret handling
Bidra till nytänkande och innovation
Kunna hantera motstånd, vara flexibel och lösningsfokuserad
För denna roll är det meriterande om du
Arbetat med bistånd i ett utvecklingsland
Bra att veta
Befattningen avser en särskild visstidsanställning tills vidare dock längst t o m 2027-01-31. Tillträde snarast.
Sida erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning om det fungerar för verksamheten.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr 97/26
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av Malin Synneborn Lundberg 0764955620 eller Jenny Collste Lager 0764955651
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco : saco-sida-styrelsen@sida.se
och ST: st@sida.se
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess
Sida är en statlig myndighet. Det innebär att uppgifter och ansökningshandlingar som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär ut dem. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen per telefon.
Obs! Sida kommunicerar med sökande främst genom vårt rekryteringssystem ReachMee. Beroende på vilken e-postklient du använder kan mejl som skickas från ReachMee fastna i spamfiltret, så vi uppmanar kandidater att hålla koll på detta.
Om Sida
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en förvaltningsmyndighet som arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vårt arbete ska bidra till att nå riksdagens mål och regeringens inriktning för svenskt bistånd.
Vi har över 800 anställda fördelade mellan två kontor i Sverige och på svenska ambassader i våra samarbetsländer. Läs mer om Sidas anställningsförmåner och Sidas mångfaldsarbete.
Olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är grunden för en arbetsplats fri från diskriminering, där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald och dess positiva inverkan på vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sida
(org.nr 202100-4789)
Rissneleden 110 (visa karta
)
174 57 SUNDBYBERG Jobbnummer
9844188