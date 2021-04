Vi söker en plattsättare - Urgrund AB - Murarjobb i Sigtuna

Urgrund AB / Murarjobb / Sigtuna2021-04-06Vi söker en plattsättareArbetstagaren ska utföra vägbeläggningar av kakel, klinker eller mosaik, samt utföra lätta byggarbete.Det är meriterande att personen ska ha erfarenhet inom branschen.---In English:We are looking for a tiler at our company.The job includes paving of with different materials such as tiles or mosaics, as well as performing light construction work.We are looking for you who has experience in the construction work.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-04-30Urgrund AB5673541