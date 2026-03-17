Vi söker en mekaniker
Vid vår serviceverkstad i Falun behöver vi nu utöka med en rutinerad mekaniker. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vårt team där du bidrar till god stämning och att ge våra kunder en trygg och smidig upplevelse. Det är viktigt att vi håller en hög nivå på våra utförda arbeten och vi jobbar ständigt med förbättringar och utveckling. Med ett gott bemötande är du med och skapar hög kundnöjdhet - varje dag. Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten arbetar du med att utföra service, reparationer och underhåll på Renault personbilar, Dacia personbilar och Renault Lätta transportbilar. Du ansvarar för hela processen - från tidsbokning till dess att bilen är klar för avhämtning. I processen ingår att du diagnostiserar, servar och reparerar kundens bil och har kontakt med kunden via telefon, SMS, mail och i verkstaden samt hanterar betalning. Hos oss jobbar du i team tillsammans med andra mekaniker och teamledare där vi hjälper varandra.
Kompetenser och erfarenhet
Vi söker en person med flera års arbetslivserfarenhet från att jobba med bilar i verkstad som gillar att arbeta både i team och självständigt och har bra känsla för kundbemötande. Arbetet kräver att du har goda datorkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Övriga språk är meriterande. Vana från att arbeta i systemen TACDIS och Clip är meriterande.
Nyckelkompetenser:
Fordonsteknisk utbildning
Erfarenhet som mekaniker på bilverkstad
Tekniskt kunnande
B-körkort Dina personliga egenskaper
Hos oss är bra sammanhållning är viktigt och vi förutsätter därför att du trivs med att arbeta i team och bidrar till en god stämning. Du bör ha en vilja att utvecklas och dela kunskap, ett trevlig bemötande och en förmåga att prata med olika typer av kunder och kollegor. Som mekaniker krävs att du är noggrann, strukturerad, flexibel, bra på att planera och prioritera och har som mål att leverera den bästa kundupplevelsen. Vi ser gärna att du har bra referenser från liknande roller.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med god kamratskap i ett familjärt företag
En arbetsmiljö där du får vara delaktig i företagets utveckling.
Korta beslutsvägar i samverkan med övriga avdelningschefer och ledning.
Goda kompetens- och utvecklingsmöjligheter.
Generösa personalförmåner - bland annat; friskvårdsbidrag, personalrabatter på drivmedel, bilvård, verkstadsarbeten, reservdelar samt personalrabatter hos samarbetspartners.
Anställning, omfattning, ort och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid med placering i Falun. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar alkohol- och drogtest innan anställning för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla. En bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten. Så ansöker du
Ansök genom att skicka ett mail där du berättar om dig själv och dina yrkeserfarenheter, referenser samt ett CV om du har till: jobba@rebil.se
Skriv "mekaniker" i ämnesraden.
Ansök redan idag - vi rekryterar löpande!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
E-post: jobba@rebil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
(org.nr 556597-9209), https://rebil.se/om-oss/lediga-tjanster/
Kolonnvägen 2-12 (visa karta
)
791 43 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rolf Ericson Bil Kontakt
Teamledare serviceverkstad
Joakim Trogen joakim.trogen@rebil.se 023-588 22 Jobbnummer
9803064