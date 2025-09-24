Vi söker en lastbilsmekaniker i Visby
BE-GE Lastbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland Visa alla maskinreparatörsjobb i Gotland
2025-09-24
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BE-GE Lastbilar AB i Gotland
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker en Lastbilsmekaniker till Be-Ge Lastbilar i Visby
Som mekaniker hos oss på Be-Ge och Scania får du breda arbetsuppgifter inom tunga fordon med världsledande teknik. Du får stora möjligheter att utvecklas och arbeta tillsammans med yrkesskickliga kollegor. Låter det intressant? Då är det dig, man eller kvinna, som vi söker!
Vem är du?
• Serviceinriktad
• Intresse för teknik
• Vilja till ständiga förbättringar
• Gillar problemlösning
Vad erbjuder vi dig?
• Bra villkor med kollektivavtal
• Kontinuerlig utbildning
• Trivsam arbetsmiljö
• Arbeta i en framtidsbransch Publiceringsdatum2025-09-24Så ansöker du
Ansök här: https://begelastbilar.uhigher.com/sv/job-details?job=1a0d4092-79c6-45d5-9786-cfd8cb709181
Be-Ge Lastbilar AB är Scanias äldsta återförsäljare sedan 1941 och är marknadsledare i vårt område. Vi finns placerade i Oskarshamn, Hultsfred, Vetlanda och Visby. Våra serviceverkstäder är kompletta och kan göra underhåll på det mesta inom tunga fordon. Be-Ge Lastbilar AB ingår i Be-Ge Koncernen som är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Gruppens totala omsättning uppgår till cirka 1,500 mkr. Antalet anställda inom koncernen är cirka 570 personer.
Vi använder oss av löpande rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Be-GE Lastbilar AB
(org.nr 556092-6643)
Lundbygatan 3 B (visa karta
)
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Ulrika Wallin 0498-691471 Jobbnummer
9524184