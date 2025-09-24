Vi söker en lastbilsmekaniker i Visby

BE-GE Lastbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Gotland
2025-09-24


Vi söker en Lastbilsmekaniker till Be-Ge Lastbilar i Visby
Som mekaniker hos oss på Be-Ge och Scania får du breda arbetsuppgifter inom tunga fordon med världsledande teknik. Du får stora möjligheter att utvecklas och arbeta tillsammans med yrkesskickliga kollegor. Låter det intressant? Då är det dig, man eller kvinna, som vi söker!
Vem är du?
• Serviceinriktad
• Intresse för teknik
• Vilja till ständiga förbättringar
• Gillar problemlösning
Vad erbjuder vi dig?
• Bra villkor med kollektivavtal
• Kontinuerlig utbildning
• Trivsam arbetsmiljö
• Arbeta i en framtidsbransch

Be-Ge Lastbilar AB är Scanias äldsta återförsäljare sedan 1941 och är marknadsledare i vårt område. Vi finns placerade i Oskarshamn, Hultsfred, Vetlanda och Visby. Våra serviceverkstäder är kompletta och kan göra underhåll på det mesta inom tunga fordon. Be-Ge Lastbilar AB ingår i Be-Ge Koncernen som är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Litauen, Nederländerna, Tyskland och Belgien. Gruppens totala omsättning uppgår till cirka 1,500 mkr. Antalet anställda inom koncernen är cirka 570 personer.
Vi använder oss av löpande rekrytering. Välkommen med din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Be-GE Lastbilar AB (org.nr 556092-6643)
Lundbygatan 3 B (visa karta)
621 41  VISBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Servicechef
Ulrika Wallin
0498-691471

Jobbnummer
9524184

