Vi söker en kyrkoherde
Nora Församling / Chefsjobb / Heby Visa alla chefsjobb i Heby
2025-09-26
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora Församling i Heby
Svenska kyrkan i Tärnsjö - en kyrka för bygden - med framtidstro och öppenhet för nya utmaningar. Uppskattar du närheten till en fantastisk natur och vill verka på landsbygden, då ska du söka tjänsten som kyrkoherde hos oss. Vår kyrkoherde slutar och vi söker därför en ersättare.
Vi är en aktiv församling med stort barn-/ungdomsarbete och körverksamheter m m. Här finns engagerade medarbetare, förtroendevalda och ideella. Vi drivs av ett entreprenörskap och ett stort engagemang i bygden, bl.a. genom Kyrkans Begravningsbyrå, Tärnsjökorset (mack och biltvätt) och Kyrkans Fastigheter. Vi är ett enförsamlingspastorat med gott samarbete med övriga pastorat i kommunen. Tärnsjö har ca 2100 invånare med 1500 tillhöriga och ligger i nordvästra Uppland, centralt beläget mellan Uppsala, Gävle och Västerås.
Våra förväntningar på dig som kyrkoherde är att du på ett strukturerat, välplanerat och målinriktat sätt tillsammans med oss utvecklar och formar församlingens framtid.
Du ska vara en god teolog och ha förmåga att ta till vara kyrkans och församlingens traditioner. Du vill leda församlingen med hopp och glädje in i framtiden. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som kyrkoherde ska du leda och utveckla arbetet med gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Våra 8 medarbetare är engagerade och drivna, varför det ställer höga krav på dig som ledare. Du ska tillsammans med dina medarbetare, förtroendevalda och ideella utveckla och inspirera till kreativitet och handlingskraftighet. Du har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ingår som ledamot i kyrkorådet. Kvalifikationer
Du är prästvigd i Svenska kyrkans ordning och uppfyller behörighetskrav för kyrkoherde.
Som person är du
Du uppskattar att möta människor och har lätt att skapa relationer. Du trivs med att leda andra människor på ett ödmjukt och lyhört sätt, samtidigt som du kan fatta beslut och agera när det krävs. Du får energi av att se dina medarbetare utvecklas och anser att prestigelöshet och arbetsglädje är nödvändigt för att lyckas. Du är tydlig och rak i din kommunikation oavsett vem du kommunicerar med. Du drivs av en vilja att skapa bra förutsättningar för Svenska Kyrkan även i framtiden.
Övrig information
Vi intervjuer löpande under ansökningstiden så välkommen med din ansökan redan idag. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta kyrkorådet genom Per-Erik Johansson, 070-727 11 40 eller Carina Hermansson, 070-357 17 80.
Ansökan skickas tillnora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
senast 2025-10-15.
Märk din ansökan med "Ansökan kyrkoherde". Ansökan ska innehålla personligt brev, CV samt uppgifter om referenser med kontaktuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan Kyrkoherde"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora församling
(org.nr 252002-1912)
Kyrkvägen 18 (visa karta
)
740 45 TÄRNSJÖ Jobbnummer
9527412