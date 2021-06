Vi söker en kollega som fritidspedagog - Välkommen! - Kungsbacka Kommun - Förskollärarjobb i Kungsbacka

Prenumerera på nya jobb hos Kungsbacka Kommun

Kungsbacka Kommun / Förskollärarjobb / Kungsbacka2021-07-01Kungsbacka är en växande kommun där både människor och företag utvecklas. Hos oss arbetar människor som vill, vågar och kan. Vill du bli en av oss?För att få en känsla av hur det är att jobba på i Kungsbacka Kommun - klicka på länken:youtube.com/watch?v=5WSTUowKpGQRollen som lärare i fritidshem hos ossPersonalen arbetar i "vardagslag", som består av ca 3-5 pedagoger och tillsammans ansvar lagen för en åldersgrupp elever. Laget ansvarar också för mentorskap, planering och utvärdering av arbetet. Vi ser positivt till digitala läromedel och utveckling av IT under lektioner. Vi utvecklar ständigt arbetet med IKT i undervisningen.2021-07-01Vi strävar efter att hitta en person med rätt kombination av personlighet och kompetens. Rätt person för det här jobbet trivs i en verksamhet där man ser möjligheter i förändringar och har en vilja att göra saker bättre för dem vi är till för. Du är också genuint intresserad av att skapa, underhålla och vårda goda relationer med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare.Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och du strävar efter ett arbetsklimat som karaktäriseras av öppenhet och prestigelöshet. Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevens bästa för ögonen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vi söker dig som är legitimerad fritidspedagog/ lärare fritidshem.Mer om oss på ÄlvsåkersskolanÄlvsåkersskolan ligger mitt i ett vackert åkerlandskap en knapp mil norr om Kungsbacka centrum. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio. På skolan arbetar vi tillsammans för att eleverna och medarbetarna skall känna trygghet och arbetsglädje i syfte att uppnå måluppfyllelse. Vår ambition är att alla elever skall känna sig väl bemötta under sin dag och detta arbetar vi med både på grupp- och individnivå. Vårt trygghetsteam samt elevhälsoteam håller sig ständigt uppdaterade om vilka behov som finns i de olika klasserna.Vårt erbjudande och övrig informationVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.Vi erbjuder både digitala och fysiska intervjuer.Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer, här: https://www. kungsbacka.se/Kommun-och-politik/lediga-jobb/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Intresserad?Kul! Välkommen med din ansökan senast 31 juli.Om oss på förvaltningen Förskola & GrundskolaFörskola & Grundskola är förvaltningen där allt börjar med dig. Med fokus på individ och flexibla lösningar attraherar vi professionella och engagerade människor till vår verksamhet.I våra förskolor och grundskolor pågår det varje dag undervisning som syftar till att barn och elever ska prestera utifrån sin fulla kapacitet på sin resa emot framtiden. Arbetet präglas av tillitsbaserad styrning där vi strävar efter att göra varandra bra och skapa goda förutsättningar för alla att lyckas. Verksamheten är indelad i tre geografiskt pedagogiska områden som omfattat omsorg och utbildning för barn och elever 1-16 år. Vi har en utvecklad central stödorganisation som skapar goda förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. I Förskola & Grundskola arbetar cirka 2600 medarbetare som oavsett uppdrag har fokus på barns och elevers lärande, det är dem vi alla är till för.Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. TillsvidareanställningIndividuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Kungsbacka kommun5839946