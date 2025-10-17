Vi Söker En Kock Till Vårt Team!

Ölkällaren Lund AB / Kockjobb / Lund
2025-10-17


Har du passion för matlagning, jobbar snabbt och trivs i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker!
Vi letar efter dig som:
Har några års erfarenhet som kock efter avslutad utbildning
Är stresstålig och arbetar effektivt även under högt tryck
Är ödmjuk, samarbetsvillig och har en positiv inställning
Tar ansvar och alltid strävar efter hög kvalitet i köket

Vi erbjuder:
En trygg heltidsanställning (tillsvidare)
Bra lön efter överenskommelse och erfarenhet
Ett trevligt arbetsklimat i en restaurang med höga ambitioner
Möjlighet att utvecklas inom yrket

Låter detta som något för dig eller någon du känner?
Skicka din ansökan redan idag!

info@lundsolkallare.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: info@lundsolkallare.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ölkällaren Lund AB (org.nr 559445-9777)
Bredgatan 25 (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Lundabryggeriet Ölkällare AB

Jobbnummer
9563318

