Vi söker en frontendutvecklare till More Digital Studios i Piteå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Piteå2020-08-24Har du några års erfarenhet av webbutveckling? Är du innovativ, har erfarenhet av- och är intresserad av nya tekniker? Då är det dig vi söker!More befinner sig i en rolig utvecklingsfas och söker medarbetare som vill vara med på resan! Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. More är på jakt efter en senior utvecklare med fokus på frontend. Som utvecklare arbetar du lösningsorienterat och säkerställer hög kvalité i ditt arbete. More har många kunder och arbetare i parallella projekt vilket kräver att du är trygg med att skifta fokus mellan projekt och stötta upp där din hjälp behövs. Som utvecklare hos More arbetar du både självständigt och i team. Teamet utgörs av ett gäng dedikerade kollegor, med högt i tak som har nära till skratt. Du kommer att arbeta tillsammans med utvecklare, kreatörer, producenter och en technical dirctor. Du blir en del av ett företag där alla kommer till tals och du har möjlighet att påverka verksamheten i den grad du önskar.2020-08-24Vi söker dig som har relevant utbildning inom webbutveckling och minst tre års arbetslivserfarenhet inom området. Alternativt dig som har minst 4 års arbetslivserfarenhet inom webbutveckling. Du är väl insatt i- och har en passion för nya tekniker, ramverk, metoder och verktyg inom utveckling. Som person är du kvalitetsmedveten, noggrann, ansvarstagande och trivs med nära samarbete i team.Mer konkret söker vi dig med:Stor erfarenhet av HTML, CSS, Javascript och Vue.JSErfarenhet av AWSGoda kunskaper i engelska, tal och skriftDet är meriterande om du har goda kunskaper i svenska, tal och skriftDet är meriterande om du har förståelse för och viss erfarenhet av backendDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta agiltDenna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting, More Digital Studios önskan är att alla eventuella frågor går direkt till StudentConsultings rekryterare Johannes Granström via epost: johannes.granstrom@studentconsulting.com . Intervjuer kommer att ske först i mitten på Augusti, men skicka gärna in din ansökan redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-06Studentconsulting Sweden AB (Publ)5331545